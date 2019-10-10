"Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" yapılıyor
14. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, pazar günü yapılıyor.
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14. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, pazar günü yapılıyor.
Akıncılar Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre panayır 10:00 - 20:00 saatleri arasında Akıncılar Köy Meydanı’nda yer alacak.
Panayırda yiyecek ve içecek stantları yer alacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Grup Karnaval’ın konser vereceği panayırda halk dansları ile modern dans gösterileri düzenlenecek, Değirmenlik Belediyesi Belediye orkestrası performans sergileyecek.
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Etiketler : Lurucina
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