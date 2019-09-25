“Evrimin doğası” liselere ücretsiz dağıtıldı

Biyologlar Derneği, DAÜ-SEN’in de desteği ile “evrimin doğası” kitapçığını basıp, Eğitim Bakanlığı’ndan da onay alarak liselere ücretsiz dağıttığını duyurdu.

Türkiye’den gelen ders kitaplarında, artık ‘‘evrim konusu’’nu yer almadığına dikkat çeken Biyologlar Derneği, “din derslerin zorunlu olduğu bir ortamda evrim konusun kapsam dışında bırakılması özgür düşünen, araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirilmesinin önündeki en büyük engel” olduğuna vurgu yaptı.

Konu ile ilgili Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten’in açıklaması şu şekilde:

“Yeni Türkiye’sinin hakim ideolojisinin bir sonucu olarak 18 Temmuz 2017 tarihinden itibaren TC Milli Eğitim Bakanlığı ‘‘öğrencilerin düzeyinin üzerinde olduğu’’ gerekçesiyle ‘‘evrim’’ konusunu müfredattan çıkarmıştır. Bunun bir yansıması olarak ise Türkiye’den gelen ders kitaplarının ülkemizde kullanılması sonucunda geçtiğimiz yıldan beri okullarımızda biyoloji dersi içerisinde öğretilen ‘‘evrim konusu’’ artık okutulmamaktadır.

Dünya üzerinde sadece Suudi Arabistan’da eğitim müfredatında yer almayan evrimin Türkiye’ye paralel olarak KKTC’inde de yok sayılması hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Öyle ki, din derslerin zorunlu olduğu bir ortamda evrim konusun kapsam dışında bırakılması özgür düşünen, araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirilmesinin önündeki en büyük engeldir. Bununla birlikte, son yıllarda bilimsellikten giderek uzaklaşan ve dini unsurların monte edilmekte olduğu bir eğitim sistemi içerisinde sürüklenmekte olduğumuzu da üzülerek görmekteyiz. Öyle ki, ülkemizdeki alışılagelmiş eğitim düzeyinin aksine yeni yetişen nesillerin bir kısmının evrimi kabullenmeyip farklı inanışlara yöneldiği bilinmektedir.

‘İnanmak’ kelimesi insanlar yaşamadığı, görmediği, bilmediği sadece hissettiği olaylar ve varlıklar için kullanılabilir. Oysa, evrim yaşanan, gözlemlenebilen, kanıtlanmış bir süreçtir. Bu nedenle ‘evrime inanmıyorum’ diye bir cümle kurmak pek doğru olmaz. Hal böyle iken, eğitim sisteminde yaratılan bu önemli eksikliği bir nebze de gidermek adına Biyologlar Derneği, ‘‘EVRİMİN DOĞASI’’ isimli bir kitapçık hazırlamış ve DAÜ-SEN’in desteğiyle de yayınlanmıştır.

Öğrencilerin, evrime şans vermesini ve kendini geliştirmesini amaçlayan bu kitapçığın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla lise kademesindeki tüm okullarımıza ücretsiz olarak dağıtımına başlanmıştır. Bilimsel veriler ışığında akılcı düşünmeyi yeğleyenler için önemli bir kaynak yaratan bu kitapçık aracılığıyla evrimi anlamaya ve anlatmaya durmaksızın devam edeceğiz.”