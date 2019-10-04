Evrak sahteleme şüphesi

Devrim DEMİR

Lefkoşa-Girne anayolunda dün sabah saat 08.25 sıralarında yönetimindeki ZPK 686 plakalı kiralık araç ile kaza yapan sürücünün aracından sahte mühürler çıktı.

Bariyerlere çarptıktan sonra, olay yerinden kaçan terk edilmiş arabanın güvenliğini sağlamak için olay yerine giden Lefkoşa Trafik Şube’de görevli bir polis ekibi araç içinde şüpheli bir çanta ele geçirdi.

Çantada yapılan aramada, üçü soğuk olmak üzere 10 adet mühür ele geçirildi. Mühürlerin Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve birçok bakanlıkta kullanılan mühürlerin sahteleri olduğu tespit edilirken, iki üniversiteye ait 23 adet hologram ve 1 adet mühür mürekkebi bulundu.

Kaza yerine dönünce suçüstü tutuklandı

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, kaza yapan sürücünün kısa bir süre sonra bir arkadaşı ile olay yerine geri dönüp araçtaki çantayı almak istedi. Çantadaki mühürleri gizlice almaya çalışan zanlı kaza yerindeki polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Yapılan ilk sorgulamasında çanta ile ilgili ifade vermeyi ret ettiği öğrenilen zanlı M.T. I.’nın 4 yıldır ülkede öğrenci statüsünde olduğu bilgisi edinildi.

Lefkoşa Trafik Şube’de gerçekleşen soruşturmanın ardından, zanlının Adli Şube’ye teslim edildiği ve bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılacağı öğrenildi.