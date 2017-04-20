‘Gorno Tepesi’ davası Yüksek İdare Mahkemesi’nde görüşüldü…

Ayşe GÜLER

Lapta-Karşıyaka’da bulunan Gorno Tepesi’nin belediyeye kiralanarak, bölgeye teleferik kurulması Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) taşındı.

Lapta Belediye Meclis Üyesi, Avukat Emre Efendi tarafından Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve ileri işlem yapılmaktan men edilmesi için YİM’e yapılan ara emri talebi dün dinlendi.

28 Kasım 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yer alan parsellerin yanlış olduğunu söyleyen Efendi, Lapta’da olan parsellerin Karşıyaka’daymış gibi geçirildiğini kaydetti.

Efendi, Tapu ve Kadastro Dairesi’nde alınan orijinal yer haritasında Gorno Tepesi ile ilgili parsel numarası yazmadığını ifade ederek, buna rağmen Lapta Belediyesi tarafından Şehir Planlama Dairesi’ne sunulan ve Bakanlar Kurulu kararında gösterilen haritaya sonradan bilgisayar ortamında parsel numarasının eklendiğini, böylece sahte davranışta bulunulduğunu aktardı.

Efendi, bu iddialarıyla ilgili resmi evrakları da mahkemeye sundu.

Dava, karşı tarafa gerekli tebligatın yapılması, ara emri istidasının yeniden dinlenmesi için 21 Nisan Cuma günü saat 10.30’a ertelendi.

Lapta Belediye Meclis Üyesi, Avukat Emre Efendi, Gorno Tepesi ile ilgili Tapu ve Kadastro Dairesi’nde alınan orijinal yer haritasında parsel numarasının yazmadığını ancak Lapta Belediyesi tarafından Şehir Planlama Dairesi’ne sunulan ve Bakanlar Kurulu kararında gösterilen haritaya sonradan bilgisayar ortamında parsel numarasının eklendiğini, böylece SAHTE DAVRANIŞTA BULUNULDUĞUNU söyledi

“Lapta’da olan parseller Karşıyaka’daymış gibi geçirildi”

Yüksek İdare Mahkemesi huzurunda dün görüşülen duruşmada davacı Lapta Belediye Meclis Üyesi, Avukat Emre Efendi şahsen hazır bulunarak, mahkemede beyanda bulundu.

Efendi, 28 Kasım 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Efendi, Gorno Tepesi ile ilgili Bakanlar Kurulu’nda yer alan parsel numarasının yanlış olduğunu da vurgulayarak, Lapta’da olan parsellerin Karşıyaka’daymış gibi geçirildiğini kaydetti.

“Sahte davranışta bulundular”

Tapu ve Kadastro Dairesi’nde alınan orijinal yer haritasında Gorno Tepesi’nin parsel numarası yazmadığını ancak Lapta Belediyesi tarafından Şehir Planlama Dairesi’ne sunulan ve Bakanlar Kurulu kararında gösterilen haritaya sonradan bilgisayar ortamında parsel numarasının evrağa eklendiğini, böylece sahte davranışta bulunulduğuna dikkat çekti.

Sahte davranış ile hazırlanan evrağın Şehir Planlama Dairesi’ne de sunularak ön onay alındığını vurgulayan Efendi, daireye de hatalı harita sunulduğunu kaydetti.

“Ciddi doğa tahribatına neden olacak”

Yapılacak yapılaşma ya da teleferik projesinin ciddi doğa katliamına neden olacağını belirten Efendi, söz konusu bölgede yol bulunmadığını, bu proje ile de bir yola ihtiyaç duyulacağını böylelikle de ciddi doğa tahribatına neden olunacağını kaydetti.

Efendi, “Gorno Tepesi, insan elinin değmediği bir yerdir. Edremik bitkiler mevcuttur” diye konuşarak, “Proje şu anda başlamadı. Kepçe ile işlem yapmak istediler, ancak engelledik” dedi.

“Bakanlar Kurulu yetkisi dışında karar aldı”

Belediyenin projeyi sürdürmekte kararlı olduğunu da ifade eden Efendi, ara emri alınması için ortada ciddi dava sebeplerinin bulunduğunu söyledi.

Efendi, İyi İdare Yasası altında bölgede hiçbir toplantı yapılmadığını da belirterek, “Ara emri verilmezse mesele ilerletilecektir. İzinleri tamamlayıp faaliyete başlarsa, 1-2 günde yapılacak tahribat yüzyıllar içerisinde de giderilemeyecektir” şeklinde konuştu.

Projenin Fransa’da hazırlandığının ifade edildiğini ancak ortada herhangi bir proje olmadığına değinen Efendi, “Bakanlar Kurulu’nun projeyi görmeden karar alması doğru değildir. Yetkisi olmadan bu kararı almıştır” dedi.

“Su kuyuları da kirlenecek”

Efendi, Gorno Tepesi’nin orman arazisi olduğunu, turizm ya da inşaat maksadıyla özel veya tüzel kişilere kiralanmasının mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Bölgede 8-9 köyü besleyen su kuyuları olduğunu, yapılaşmanın hayata geçmesi halinde yer altı kaynaklarının kirleneceğine değinen Efendi, “Oraya gidecek turist ve vatandaşların tuvalet ihtiyacının giderilmesine yönelik ihtiyaç doğacak. Bölgede tuvalet kuyusunun olması, Gorno Tepesi altındaki su kuyularını kirletecek” dedi.

21 Nisan’da yeniden dinlenecek…

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Peri Hakkı, tek taraflı ara emri vermek yerine davacı tarafa da söz hakkı vermenin daha adil olacağına vurgu yaptı.

Hakkı, dava ile ilgili tebligatın karşı tarafa yapılması ve ara emri istidasının yeniden dinlenmesi için duruşmayı 21 Nisan Cuma günü saat 10.30’a erteledi.