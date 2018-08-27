Evor, Kaymaklı için geldi

Geride bıraktığımız sezonlarda Binatlı forması ile gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkat çeken Evor, takımının dünkü çalışmasını saha kenarında başkan Ahmet Dirgen ve yöneticilerle birlikte takip etti.

Evor geride bıraktığımız sezon Binatlı forması ile ligde ve kupada 17 gol atmıştı.