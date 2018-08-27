Evor, Kaymaklı için geldi
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’nın Binatlı’dan renklerine bağladığı golcü futbolcu John Evor Bello, adaya gelerek takıma dahil oldu
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Geride bıraktığımız sezonlarda Binatlı forması ile gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkat çeken Evor, takımının dünkü çalışmasını saha kenarında başkan Ahmet Dirgen ve yöneticilerle birlikte takip etti.
Evor geride bıraktığımız sezon Binatlı forması ile ligde ve kupada 17 gol atmıştı.
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Etiketler : John Evor Bello, Küçük Kaymaklı
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