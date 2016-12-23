K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı’da başkan Orsel Neşe, ligin tamamlanmasına iki hafta kala transferi düşünmediklerini, tamamen oynayacakları Lefke ve GAÜ Çetinkaya karşılaşmasına odaklandıklarını belirtti. Ligde her geçen hafta puan mücadelesinin arttığını belirten Neşe, özellikle bu hafta Lefke ile bir bölge derbisi karşılaşmasına çıkacaklarını kaydetti. Bu bağlamda Neşe, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen ve son zamanlarda basında çıkan John Evor Bello’yu yeniden takıma katacakları yönündeki haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.