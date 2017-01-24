Evolvia bebek maması doktorlara tanıtıldı

Tadelle, Sarelle, Uludağ, Didi Çaykur vb, markalarıyla gıda sektöründe faaliyet gösteren Ekin Adademir LTD, Evolvia NutriPro ile bebek beslenmesi sektörüne adım attı.

Kıbrıs’ ta Ekin Adademir LTD bünyesinde olan, anne sütüne en yakın içerik olarak kendini ön plana çıkaran Evolvia NutriPro, Golden Tulip Hotel Lefkoşa’da gerçekleşen ürün lansmanı ile Kıbrıs Pediatri hekimlerine tanıtımı yapıldı.

20 Ocak 2017 tarihinde 42 Pediatri ve sağlık çalışanının katılımı ile gerçekleşen organizasyon, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Gülten Erçağ’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Mehmet Yalaz’ın “ Bebek Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar” adlı konuşması ile Pediatri doktorlarına ve yeni doğan bebek hemşirelerine bebek beslenmesi ve en güncel bilgiler konusunda bilgiler aktarıldı. Evolvia’nın pediatri ve sağlık çalışanlarımıza sunumu Montero Satış ve Pazarlama Müdürü Dr. Hakan Öztekin tarafından yapıldı.