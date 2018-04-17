Evlilikle boşanma yarışıyor

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde evlenme ve boşanma oranları arttı. Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan 2017 yılı Mahkeme Raporu verilerine göre geçtiğimiz yıl bin 205 çift dünya evine girerken, 864 çift de boşandı.

Boşanmaların en üzücü sonucu olarak raporlara yansıyan verilere göre bu boşanmalardan 996 çocuk etkilendi.

Boşanma nedenlerinin başında evlilik birliğinin temelinden sarsılması yer alırken, ağırlıklı olarak boşanan 16 yıl ve üzeri evli olan çiftler olduğu da rapora yansıyan ve dikkat çeken veriler arasında yer aldı.

Son 3 yılın rakamlarına bakıldığında en fazla ayrılık 2017’de yaşanırken, en çok evlilik de 2015 yılında gerçekleşti.

BOŞANMALAR... 2017 yılı Mahkeme Raporu’nda yer alan verilere göre son bir yılda bin 92 aile davasından 864’ü boşanmayla sonuçlanırken, bu boşanma davaları neticesinde 996 çocuk etkilendi…

864 çift boşandı

Evliliklerin son yıllarda çok kısa sürdüğü acı bir gerçek olarak rapora yansıdı.

Aile mahkemelerinde geçen yıl neticelenen1,092 davanın 864’ünü boşanma davaları oluşturdu. Evlilikleri en az bir yıl süren ve anlaşmalı ayrılan 576 çiftin olduğu raporlara yansırken, boşanma nedenlerinin başında evlilik birliğinin temelinden sarsılması geldi.

Bir yıl içerisinde 276 kişinin bu nedenden dolayı ayrıldığı görüldü.

En fazla 16 ve üzeri evli olan çiftlerin boşandığı gözlemlendi. Bu yıllar arasında evli kalan ancak boşanma davası görülen 249 dava oldu. Mahkeme raporuna yansıyan verilere göre evliliği 6 ila 10 yıl arası süren 189 çiftin de çeşitli nedenlerden dolayı ayrıldığı raporda yer aldı.

NEDENLER… Evlilikleri en az bir yıl süren ve anlaşmalı ayrılan 576 çiftin olduğu raporlara yansırken, boşanma nedenlerinin başında evlilik birliğinin temelinden sarsılması geliyor…

Evlilik birliği sarsılıyor!

Mahkemelerin geçmiş yıllarda ‘şiddetli geçimsizlik’, ‘terk’, ‘ayrı yaşama’ gibi çeşitli boşanma nedenlerini yansıttığı raporda bu kez farklı gerekçelere yer verildi.

Çiftlerin boşanma nedenleri; “evlilik birliğinin temelinden sarsılması”, “Evlilikleri en az bir yıl sürmesi koşulu ile tarafların birlikte başvurması veya bir taraf öteki tarafın davasını kabul etmesi” ve “Boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşaması” olarak belirtildi.

2017 Yılı Faaliyet Raporuna göre ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılmasından’ dolayı 266 çift, ‘evlilikleri en az bir yıl sürmesi koşulu ile tarafların birlikte başvurması veya bir taraf öteki tarafın davasını kabul etmekten’ 576 çift, ‘boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşama nedeniyle’ de 22 çift evliliğini sonlandırdı. Bu boşanmalardan dolayı 996 çocuk etkilendi.

EN FAZLA 2017’DE… Son 3 yılın boşanma rakamlarına bakıldığında en fazla ayrılığın geçtiğimiz yıl yaşandığı raporlara yansıdı... 2015 yılında 798 çift boşanırken, 2016 yılında bu rakam 841’e yükseldi. 2017 yılı içerisinde ise 864 çift ayrıldı.

En fazla ayrılık 2017’de ve Lefkoşa’da gerçekleşti

Faaliyet Raporu’nda son 3 yılın boşanma rakamlarına bakıldığında ise en fazla ayrılık geçtiğimiz yıl yaşandı.

2015 yılında 798 çift boşanırken, 2016 yılında bu rakam 841’e yükseldi. 2017 yılı içerisinde ise 864 çift ayrıldı.

Bölgelere göre ise en fazla Lefkoşa ilçesinde ayrılıkların yaşandığı görüldü.

2015 yılında Lefkoşa’da 319 çift, Mağusa’da 211, Girne’de 175, Güzelyurt’ta 40, İskele’de 35 ve Lefke’de ise 18 çift boşandı. 2016 yılında ise Lefkoşa’da 339 çift, Mağusa’da 197, Girne’de 195, Güzelyurt’ta 41, İskele’de 45, Lefke’de de 24 çift ayrıldı. 2017 yılı içerisinde ise Lefkoşa’da 373 çift, Mağusa’da 196, Girne 189, Güzelyurt’ta 44, İskele’de 41 ve Lefke’de ise 21 çift boşandı.

1205 ÇİFT EVLENDİ… Faaliyet Raporu’nda yer alan evlilik rakamlarına göre 2017 yılında 1205 çift de dünya evine girdi. En fazla evlilik ise Lefkoşa ilçesinde…

2017 yılında 1205 çift evlendi

2017 Yılı Mahkemeler Faaliyet Raporu’nda evlilik rakamları da yer aldı. Rapora göre geçtiğimiz yıl 1,205 çift dünya evine girdi. Evliklerin bölgelere göre dağılımlara bakıldığında ise en fazla evlilik Lefkoşa ilçesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl Lefkoşa’da 435 çift, Mağusa’da 303 çift, Girne’de 241 çift, Güzelyurt’ta 80 çift, İskele’de 114 çift ve Lefke’de de 32 çift dünya evine girdi.

Son 3 yıllık evlilik rakamlarına göre ise en fazla evlilik 2015 yılında gerçekleşti. 2015 yılında 1,254 çift evlenirken, 2016 yılında 1,204 çift, 2017 yılında ise 1,205 çift dünya evine girdi.