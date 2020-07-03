“Evlerinde uyuşturucu yetiştirip ziraatini yapıyorlardı”

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar M.B. ve A.K. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, olguları aktardı. Polis, 01 Temmuz 2020 tarihinde zanlı M.B.’in ikametgâhında yapılan aramada 5 buçuk gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının maddeyi zanlı A.K.’den aldığının tespit edilmesi üzerine zanlının evinde yapılan aramada satışa hazır 55 adet folyoya sarılı 55 gram ağırlığında hintkeneviri ve yine şeffaf kavanoz içinde 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti. İki zanlının ifadelerinde iki adet bitki yetiştirip, ziraatını yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.