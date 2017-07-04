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Evlerin ortasında yangın!

Evlerin ortasında yangın!

Karaoğlanoğlu, Tempo Süpermarket yakınlarındaki boş arsada çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi.

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Karaoğlanoğlu, Tempo Süpermarket yakınlarındaki boş arsada çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi.

İtfaiye ekipleri ve bölgedeki yurttaşların çabaları ile söndürülmeye çalışılan yangın, yerleşim yerinin de tam ortasında.

Şu sıralar devam eden yangın nedeniyle marketteki tüp gazlar uzaklaştırıldı, söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

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Fotoğraflar Ziya Toygan

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