Evlenmenin ekonomik yüzü: Düğün hayali: PAHALI

Düğün ve evlilik sezonunun başladığı şu günlerde, yuva kurmak isteyen çiftler, düğün gecesi öncesinde büyük bir ekonomik sınav veriyor. Sıradan bir düğün yapmak isteyen çiftler, parti mekanına video, fotoğraf ve müzik de dahil olmak üzere 8 bin TL’den pazarlığa başlarken, bu rakam göreceli bir mekanda lüks bir parti için 90 bin TL’ye çıkıyor.

Fehime ALASYA

Düğün ve evlilik sezonunun başladığı şu günlerde, yuva kurmak isteyen çiftler, düğün gecesi öncesinde büyük bir ekonomik sınav veriyor.

Sıradan bir düğün yapmak isteyen çiftler, parti mekanına video, fotoğraf ve müzik de dâhil olmak üzere 8 bin TL’den pazarlığa başlarken, bu rakam göreceli bir mekanda lüks bir parti için 90 bin TL’ye çıkıyor.

Bu yılki evlilik hazırlığı ücretlerini etkileyen unsurlar arasında ise ‘organizasyonların paket programları’ ve ‘parti mekânlarının günü’ önemli rol oynuyor.

Parti mekânlarında hafta içi veya hafta sonu düzenlenen iki farklı zaman diliminde ücretler 2 bin TL’den başlayıp 5 bin TL’ye dek farklılık gösterirken, ‘paket programlar’ dâhilinde birçok kalem, indirimli olarak yer alıyor.

Geçen yıl 90 TL’den başlayan gelinlik ve damatlık ayakkabı ücretleri bu yıl 150 TL’den sezona girdi. Buna karşın pasta ve pastiş fiyatlarında geçen yıla kıyasla herhangi bir zam görülmedi. Bu yıl da 200 dilimlik bir pasta ortalama bin TL’den ücretlendirildi.

0,75 kuruştan başlayan davetiye ücretlerinin ise ucu açık… Davetiyeler, en az bin kişilik ekonomik düğünlerde dahi 750 TL’den başlarken, bu rakam binlerce liraya ulaşabiliyor…

Evlilik masrafının en pahalı kalemi olan konut edinme, bu yıl yine fiyat tablosunda ilk sıraya otururken, aynı zamanda geçtiğimiz yıldan bu yıla dek en çok artan gider oldu.

Düğün alanlarında sunulan paketlerin dışında video ve fotoğraf çekimleri için ise çiftler 800 TL’den başlayıp 15 Bin TL’ye uzanan rakamları göze alabiliyor.

Gelinlik ve damatlık alanında ise ortalama piyasa rakamları gelinlik ücretlerinde 4 bin 500 TL’den başlayıp, özel tasarım ürünlerle 8 Bin TL’ye kadar yükselirken, damatlıkta ortalama fiyatlar 800 TL’den başlayıp 3 Bin TL’ye kadar çıkıyor.

Çiftler, saç, makyaj yapımı, araba süsleme, gelin çiçeği, yaka çiçeği v.b detaylar için ise 2 bin ile 5 bin TL’yi gözden çıkarıyor.

Arz, talep doğrultusunda oldukça değişken olan evlilik masrafları, her zevke veya her kaliteye göre değişkenlik gösterirken, kimi zaman 90 bin TL’yi de aşabiliyor.

Organizasyonların paket programları ve parti mekânlarının günü, bu yılki evlilik hazırlığı ücretlerini etkileyen unsurlar arasında önemli rol oynadı. Programlar dâhilinde onlarca detayın yer aldığı paketlerde tebrikli bir düğünün ortalama maliyeti 16 bin TL’den başlayıp, 34 bin TL’ye ulaşıyor.

‘Paket programlar’a talep oldukça fazla

Organizasyonların paket programları ve parti mekânlarının günü, bu yılki evlilik hazırlığı ücretlerini etkileyen unsurlar arasında önemli rol oynadı.

Gelinlikten, testiye dek onlarca detayın yer aldığı paket programlarda tebrikli bir düğünün ortalama maliyeti 16 bin TL’den başlayıp, 34 bin TL’ye ulaşıyor.

Programlar dahilinde gelinlikten araba süslemesine, yaka çiçeğinden para takı kordonuna, testiden salon süslemesine, pastişten saç tasarım ve makyaja dek pek çok ayrıntı yer alıyor.

Bu yılki paket programlara talebin oldukça fazla geldiğini belirten organizatörler, bunun daha ekonomik olması nedeniyle tercih edildiğini ifade ederken, düğün piyasasının bu yönde çalıştığına dikkat çekti.

7 Bin TL’den 90 Bin’e düğün mekânı

Düğün gecesinin yaşanacağı mekânlarda ise ifade edilen rakamlar, konut edinmenin ardından gelen en büyük rakamlar oluyor.

Parti yapmak için yer arayışındaki çiftler, tebrikli düğün olarak adlandırılan ve bu kalemde en düşük miktarı tutan 8 bin TL ile karşılaşırken, bu rakam lük bir otelde veya düğün alanında yemekli davet listesi ile 90 bin TL’ye çıkabiliyor.

Otelde 500 kişilik yemekli bir düğün için 60 Bin TL’den başlayan ücrete sadece yemek dâhil edilirken, müzik, çevre ve masa dekorları bu fiyatın dışında kalıyor. Bunlar için ise 10 bin TL ile 50 bin TL arası değişen fiyatlar genç çiftlerin isteğine göre değişebiliyor.

750 TL’den başlayan davetiyelerin ucu açık…

0,75 kuruştan başlayan davetiye ücretlerinin isi ucu açık… Sayısından, kağıt veya karton kalitesine, yazı stilinden rengine, ürün cinsinden ham maddesine, birçok seçenekteki davetiyeler, en az bin kişilik ekonomik düğünlerde dahi 750 TL’den başlarken, bu rakam binlerce liraya ulaşabiliyor…

‘Yuva’ yapmak en yüksek gider…

Geçtiğimiz yıl 100 bin Sterlin’den başlayan müstakil ev ücretleri ise bu yıl 125 bin Sterlin dolaylarında seyrediyor. Evlilik masrafının en pahalı kalemi olan konut edinme, bu yıl yine fiyat tablosunda ilk sıraya otururken, aynı zamanda geçtiğimiz yıldan bu yıla dek en çok artan gider oldu.

Düğün öncesi apartman satın almak isteyen çiftler, bütçelerinden 50 bin Sterlin’den başlayıp 180 bin Sterlin’e uzanan rakamları çıkarmayı göze alırken, ev sahibi olamayan çiftler ise aylık en az 300 Sterlin kira ödeyerek bir yuva sahibi olabiliyor.

Geçen yıla göre değişmeyen döviz bazlı kira ücretleri sabit kalırken, birçok kiralık konut günümüzde Türk Lirası ile tutuluyor.

Video ve fotoğrafta tercihe göre fiyat

Düğün alanlarında sunulan paketlerin dışında video ve fotoğraf çekimleri için ise çiftler 800 TL’den başlayıp 15 Bin TL’ye uzanan rakamları göze alabiliyor.

Lüks bir fotoğraf veya video çekimi için genç çiftler, 15 bin TL’yi gözden çıkararak çeşitli tercihlerde bulunabiliyor.

Fotoğraf çekimi için 800 TL’den başlayan rakamlar 12 Bin TL’yi bulurken, video alanında ise 4 Bin TL’den 15 Bin TL’ye kadar rakamlar yükseliyor.

Bu fiyatlar, kimi zaman Türkiye’den fotoğraf veya video çekimi için getirilen hizmet karşılığında 14 bin TL’den başlayıp, konaklama, uçak bileti ve seyahat ücretleri dahilinde 20 bin TL’ye çıkabiliyor.

Pastiş ve pasta fiyatlarına zam yansımadı

Tebrikli düğünlerde tercih edilen pastaların dilim ücreti bu yıl da 5 TL’den alıcı bulurken, en fazla 200 dilim olan bu ürünün rakamı bin TL’ye ulaşıyor. Bazı kalemlere yansıyan zam, pastiş ve pasta fiyatlarında görülmedi. Tebrikli düğünlerde davetli sayısına göre alınan bin kişilik pastişler ise en uygun fiyattan Bin 500 TL iken, en pahalı pastişler 3,500 TL’ye kadar çıkıyor.

‘Özel tasarımlar’ cep yakıyor

Gelinlik ve damatlık alanında ise ortalama piyasa rakamları gelinlik ücretlerinde 4 bin 500 TL’den başlayıp, özel tasarım ürünlerle 8 Bin TL’ye kadar yükselirken, damatlıkta ortalama fiyatlar 800 TL’den başlayıp 3 Bin TL’ye kadar çıkıyor.

Gelin ve damat ayakkabıları 150 TL’den başlayıp, 500 TL’ye ulaşıyor.

Buna göre gelinlik, damatlık ve ayakkabı konusunda özel tasarım ürünleri tercih eden bir çift 12 bin TL’yi gözden çıkarırken, sıradan bir alışverişte bu rakam 5 bin TL’ye düşüyor.





Kalem kalem bazı evlilik masrafları:

Sıradan Bir Düğün Salonu: 8.000-20.000 TL.

Lüks Bir Otelde Düğün: 60.000 TL- 90.000 TL.

Düğün paketlerindeki bazı ek detaylar:

Pasta: Dilimi ortalama 5 TL.

Pastiş (tanesi): 1,50-3,50 TL.

Gelinlik: 4.500 TL- 8.000 TL.

Damatlık: 800 TL- 3.000 TL.

Gelin Ayakkabısı: 150 TL-500 TL.

Damat Ayakkabısı: 150 TL- 500 TL.

Foto: 800 TL-12.000 TL.

Video: 4.000 TL-15.000 TL.

Saç/makyaj yapımı, araba süsleme, gelin çiçeği, yaka çiçeği v.b detaylar için: 2.000 TL- 5.000 TL

Davetiye Ücretleri: 750 TL- 5.000 TL.

Dekor ücreti: 10.000 TL – 50.000 TL.

Ev Ücreti: 125.000 Sterlin- 300.000 Sterlin.

Apartman Ücreti: 50.000 Sterlin- 180.000 Sterlin.

Kira Ücreti: 300 Sterlin- 1.200 Sterlin.

