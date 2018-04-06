Başbakan Tufan Erhürman, haftalık basın toplantısı düzenliyor.

Erhürman, bugünkü toplantısında Evkafın sözleşmeleri, Sayıştay raporları çerçevesinde yapılacak hukuki girişimler, Devlet Laboratuvarı yangınına ilişkin sigorta sorunu, NKL ve Anafartalar Lisesi önünde yaşananlara ilişkin iddiaların araştırılmasının yanı sıra gençlik ve spor alanındaki çalışmalar konusunda bilgi veriyor, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Erhürman'ın açıklamaları şöyle:

"15 Şubat’ta güvenoyu aldık, henüz 2 ayımızı doldurmadık. Bu hafta içerisinde Başbakanlık’ta yürüttüğümüz çalışmaları aktarmak istiyorum.

EVKAF MALLARI

Evkaftan ilgili sözleşmeleri istedik, 10 yıl ve daha uzun süreli sözleşmelerle ilgili çalışma yaptık.

81 tane 10 yıl ve daha uzun süreli kiralama sözleşmesi var. Şu an yürürlükte olanların sayısı…

81 sözleşmenin yüzde 83’ü gerçek kişilerle veya özel şirketlerle imzalandı. Yüzde 8’i belediyelerle, yüzde 6’sı dernek ve vakıflar, yüzde 3’ü de merkezi idarelerle yapıldı…

Konularını inceledik. 81 dosyanın 14’ü konut yapımı veya kiralaması ile ilgili özel kişilere

6’sı öğrenci yurdu, 6’sı kültürel tesis, 6’sı çeşitli binalar, 4’ü üniversite, 4’ü okul, 4’ü de 5 yıldızlı ve casinolu otel yatırımlarıyla ilgili…

Kamu yararı amacı güdülecekse, ekonominin ihtiyaçları açısından nerelerde öğrenci yurduna ihtiyaç duyup duyulmadığına mı ilişkin bu mu yapıldı, üniversitelere ihtiyaç var mı, vakıf mallarını vakıf edenlerin 5 yıldızlı ve casinolu otellere kiralanması uygun mu? 2 tanesi de gece kulübü olarak kullanılan arazidir… Bu amaçla kullanılması ve fesih edilmesiyle ilgili davalar açılmış. Evkaf kazanmış ancak şu anda istinaf süreci yaşanıyor.

Bunlar yanında vakıf mallarının oto galeri, makinist garajı, daire ve dükkan, kiralık araba ofisi, personel lojmanı gibi amaçlarla kiralandığını gördük. Şu andaki kiralama tüzüğünün içinde ihale kuralı yok. Sözde kiralama tüzüğü var, içinde ihale kuralı yok.

İhalesiz kiralama da var, zaman zaman ihaleme ile kiralama var. Ortada ciddi keşmekeş var.

Bir takım sözleşmeler imzalanıyor. Bir yandan da imzalanan sözleşmelerin takibi önemli… Kiralamalar neticesinde yatırımların yüzde 52’si tamamlandı, yüzde 48’i tamamlandı.

Yüzde 27’si henüz tamamlanmadı ama kira sözleşmeleri tarihleri bitmedi, yüzde 20’si tamamlanmadı ve sözleşmede belirlenen sözleşmeler aşıldı. Bu durumda Evkaf'ın sözleşmeleri tek taraflı fes etmesi gerekiyor.

2 tanesi fesih edildi, geriye kalanlar fes edilmedi. Bu Evkaf'ın ciddi gelir kaybı anlamına geliyor. Sözleşmelerin tarafları kendi uhdelerinde tutuyor, söz verdiklerini yapmıyorlar.

Bir takım iddialar var, araştırıyoruz. Sonlandırılan sözleşmelerde Evkaf tarafından teminatların iade edildiği iddialar saptadık.

Bu çalışma bize, bir an önce Evkaf’ın kiralama kriterlerini, kamu yararı kriterini belirlememiz gerektiğini gösterdi.

Tüzüğü de ihaleleri da kapsayacak şekilde değiştirmemiz gerektiğini gösterdi. Yönetim Kurulu üyelerinin takdirine dayalı sistem olmamalı.

Evkaf gelirleri doğru şekilde sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Bugün ya da yarın Sayıştay Başkanı ile görüşme yapacağım, Evkaf’ta denetimi başlatması için ricada bulunacağım.

Çok uzun süredir denetim yapılmıyor.

Oysa buraları ‘akçeli işlerin’ en fazla yürüdüğü yerlerden biri…"

SAYIŞTAY RAPORLARI

"Sayıştay denetimleri konusunda yıllardır hukuki sonuç doğurmadığı yönünde genel algı var, bu da ne yazık ki doğru bir algıdır.

Bu hafta içerisinde hem Sayıştay hem de Başsavcılık yetkilileriyle görüştüm.

Başbakanlık Genelgesi yayınladım, Sayıştay Raporu söz konusu olduğunda, ne yapılması gerektiğini ilettim.

Sayıştay Raporlarının iki tür sonucu olabilir. Bir suç işlendiği tespit edilebilir, o kişi hata bile yapmış olsa devletin gelir kaybına uğramasına yol açılmış olabilir.

Bugüne kadar raporlar Başsavcılığa gönderilir, suç unsuru varsa ceza davası açılıyordu.

Sayıştay kişileri belirli rakamlardan sorumlu tutmasına rağmen, devlet bu paraların üzerine düşmüyordu. Hukuk davalarıyla bu paraların geri istenmesi gerekiyor.

Sayıştay, hazırladığı raporda sorumluluk çıkarmış olmasına rağmen ilgili şahıslara bildirime bulunacak ve bu paraları ödemeleri istenecek. Aksi halde devlet tazminat davası açılacak.

Sorumluluğu söz konusu tek yol değil, 3 yol izlenecek. Ceza davası yine izlenecek, devleti zarara uğrattıkları miktar istenecek, aksi halde hukuk cezası açılacak.

Son olarak da Aleyhlerine disiplin soruşturması başlatılacak.

4 Nisan 2018 tarihinde Sayıştay daha önce de Piyangolar Birimi ile ilgili dosyalar konusunda bunları yaptı.

2012,2013,2014’te ortaya çıkan devleti zarara uğratma ile ilgili gerekli parayı talep etti.

Bizde Başbakanlık olarak bu parayı talep edeceğiz.

3 ay içerisinde bu paralar ödenmezse bu kişilerle ilgili Başsavcılığa başvuruda bulunacağız. Dava açacağız. Paraları söz konusu kişilerden geri isteyeceğiz.

Sayıştay raporları, bugünden sonra çıkanlarla ilgili değil, bundan önceki süreçle ilgili de aynı yol işlenecek.

Bu adım, genelgenin geriye yürümesi değildir. Bunların zaten yapılması gerekiyordu."

DEVLET LABORATUVARI

“Çok uzun süre geçti, sigortalı olan laboratuvarının alacağı devlete gelmedi. Geçmişte çeşitli girişimler yapıldığı iddia ediliyor, ancak yangın sigortası olmasına rağmen devlet bu konuda bir şey almadı.

İlgili sigorta şirketi ile bu hafta toplantı yaptık. Gelecek Cuma’ya kadar bekleyeceğiz. Sigorta şirketinin bir öneriyle gelmelerini, bunun ödemesini yapmasını istedik. Eğer yapılmazsa hemen dava yoluna gidip, devletin alacağını talep edeceğiz.

Bir takım iddialar var, sigortanın yanlış yapıldığı ile ilgili… Gerekli işlemler yapılır. Bir yanda bakanlık hızla harekete geçti, biz de sigorta meselesiyle ilgilenmeye devam ediyoruz.”

NAMIK KEMAL LİSESİ VE GİRNE ANAFARTALAR LİSESİ ÖNÜ

“Basına da yansıyan fotoğraflar var. Bir takım şüpheler yaratıyor. Hem Eğitim Bakanlığı, hem de Evkaf’a talimat verdim, rapor istedim. Güvenlik ve bilgi alma birimlerinden bilgi istedim. Bu fotoğrafların arkasında ne var. 3’ü de harekete geçmiş durumda. Bu sabah itibariyle bağlantı kurdum, en kısa sürede raporlar gelecek.

Kamu okullarında eğitim gören çocukların öğleden sonra üniversitelerde ilgi alanlarına yönelik eğitim almaları ile ilgili DAÜ, YDÜ, UKÜ, GAÜ, LAÜ, ODTÜ ve KAÜ’den destek gördük.

Bu konuda Lefkoşa ve Mağusa’daki görevli rehber öğretmenleriyle toplantı gerçekleştirdik. Teşekkür ederiz… 30’ar kişilik gruplar belirlenecek.”

ÜNİVERSİTE SPORLARI

"Üniversite Sporları Federasyonu, uzun süren girişim yaptı. EUSA’nın düzenleyeceği her türlü müsabakaya, bizim üniversitelerimiz artık katılma hakkına sahip…"

S O R U L A R

SOLOMOS APOSTOLİDİS CİNAYETİ…

"PGM Müdürü ile görüştük. Şahsın kim olduğuna ilişkin kuvvetli deliler var. Soruşturma sürüyor. Söz konusu kişinin buradayken ne yaptığıyla ilgili çok sayıda veri var. Bu şahsın nerede olduğu biliniyor. Bu cinayet adli vaka olduğuna dair verilerdir. PGM bu konuda önemli yol kat etti…"

KIBRIS MÜZAKERELERİ

“Cumhurbaşkanı ile dün görüştük. Anastasiadis, “Siyasal eşitlik, sayısal eşitlik değildir” açıklaması malumunun ilanından başka değildir. Onlarca BM kararında yer almış bir şeydir. Müzakere sürecinin bilinen bir şeydir… Bugüne kadar sayısal eşitliğin sağlanması konuşuldu. Bunlar müzakereler tarihinde çok bilinen noktalardır. Akıncı’nın ‘yol ayrımındayız’ açıklaması, müzakere masasını bu dönemde kurabilecek miyiz yoksa kuramayacak mıyız noktasında. Akıncı, sosyal buluşmada 'Anastasiadis esasa dair ışığı göstermelidir' diyor. Sırf masa kurulsun, dostlar alışverişinde görsün noktasına dayalı müzakere sürecinde biz yokuz diyoruz. Ucu bucağı olmayan müzakere süreçlerine hapsolmayı doğru bulmuyorum. Amacımız müzakerelere ön şartlar koymak değil, sonuca ulaştıracak modaliteye sahip müzakere sürecinin başlamasıdır. Hem Akıncı hem de benim düşüncem budur.”

VAKIFLAR, TAŞKENT KÖY KOOPERATİFİ

"Vakıflar’ın yönetimde kim olursa olsun belli kriterle iş yapmak zorunda olduğunu bilmesi gerekiyor. Kriter yoksa kim gelirse gelsin Vakıflar’a, kamu yararına aykırı işlemler yapmasının önüne geçemezsiniz.

Taşkent Kooperatifi ile ilgili köy muhtar ve kooperatif yetkililerle bir araya geldik. Taşkent’teki kooperatifin polis soruşturması deva ediyor. İmza sahtelemesi de var."