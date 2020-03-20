Evinizi Hemen Satabileceğiniz Yeni Platform

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Ev satmak istiyorsanız artık eski yöntemler ile uğraşmanıza gerek yok! Birtep sayesinde evinizi hem kısa sürede hem de değerine eşit bir ücretle satma şansına sahip olabilirsiniz. Türkiye'nin en avantajlı sistemi olan Birtep; birçok kişinin katılabileceği bir sistemdir.

Türkiye'deki konut fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı olarak konut satışlarının durgunluğunu fark eden Birtep; evini satmak isteyenler ile ev almak isteyenleri en uygun finansman modelinde bir araya getirmektedir. Konut satıcıları; hiç beklemeden, en uygun fiyatlarla konut satma şansına sahip olurken konut alıcıları ise konut kredisi faizi ödemeden, oldukça karlı bir şekilde konut alma hakkı elde edebilirler. Birlikte Tasarruf ve Ticaret Ekonomisi Platformu olarak bilinen Birtep; Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sisteme ev sahipliği yapmaktadır. Birtep'in ülke ekonomisinin gelişmesi noktasında çok önemli olduğunu ifade etmek gerekir.

Birtep Sayesinde Nasıl Ev Satılır?

Hızlı ev satmak isteyenlerin vakit kaybetmeden Birtep ile temas kurması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Birtep yetkililerinin konut satıcıları ile temas kurmasına da rastlanmaktadır. Birtep iş modeli üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından satıcıların hangi konutu satmak istediklerine karar vermesi gerekmektedir. Bu noktada, Birtep ile satıcı arasında anlaşma sağlanmaktadır. Satılması kararlaştırılan konut için SPK lisanslı ve bağımsız bir değerleme firmasının değerleme işlemi yapması gerekmektedir. Konutun değerinin belirlenmesinin ardından Birtep ile konut satıcısı arasında başta fiyat olmak üzere ödeme koşulları ve diğer konular hakkında sözleşme imzalanmaktadır. Bu sürecin tamamlanmasının ardından konut; satılması adına Birtep portföyüne eklenmektedir. Bu noktadan sonra, konut almak isteyenlerin Birtep ile temas kurması beklenir.

Hemen ev satmak isteyenler için ideal yöntemlerin başında Birtep sisteminin geldiğini ifade etmek gerekir. Birtep sayesinde hem sıfır hem de ikinci el konutların satılması mümkündür. Konut satmak isteyenlerin tüm endişelerinin giderildiğini söylemek gerekir. Tahsilat güvencesi başta olmak üzere komisyon ve vergi gibi konularda konut satıcıları; asla zarara uğratılmaz.

Sonuç olarak, evinizi hiçbir şekilde beklemeden değerinde satmak istiyorsanız vakit kaybetmeden Birtep sistemine üye olmalısınız. Hem bireysel hem de kurumsal gayrimenkul satıcılarının faydalanabileceği bir sistemdir.