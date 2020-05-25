Evinde rahatsızlandı, can verdi

Lefkoşa’da kaldığı evde rahatsızlanan 78 yaşında Kadriye Elsiz saat 01.00 sıralarında kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ölümle ilgili soruşturma başlattı.