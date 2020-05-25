Evinde rahatsızlandı, can verdi
Lefkoşa’da kaldığı evde rahatsızlanan 78 yaşında Kadriye Elsiz saat 01.00 sıralarında kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Lefkoşa’da kaldığı evde rahatsızlanan 78 yaşında Kadriye Elsiz saat 01.00 sıralarında kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ölümle ilgili soruşturma başlattı.
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