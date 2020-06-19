Evinde kokainle bulundu, 1 kişi aranıyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonunda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı M.Ş. dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Halil Dümenci, zanlının 18 Haziran’da evinde yapılan aramada 3 gram kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Aranan bir kişi olduğunu ifade eden polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.