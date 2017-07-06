Evinde 5 gr uyuşturucu madde bulundu…

Güney Kıbrıs’a giderek bir Rum şahıstan Hintkeneviri ve Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde alan ve KKTC’ye ithal eden M.K’nin evinde yapılan aramada 1 gr Hintkeneviri türü ile 4 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

“Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Güneyden aldığını itiraf etti…

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, zanlının 4 Temmuz tarihinde Mağusa’daki evinde tespit edildiğini belirtti. Zanlı M.K’nin evinde yapılan aramada kağıt parçasına sarılı 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine kağıt parçasına sarılı 4 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu belirten Türe, zanlının tutuklandığını açıkladı. Türe, zanlının gönüllü ifade vererek konu uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’a giderek bir Rum şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu, zanlı M.K’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.