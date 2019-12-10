Evinde 400 miligram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Lefkoşa’da 8 Aralık’ta zanlı T.Ş.’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, meseleyle ilgili olguları aktardı. Polis, 8 Aralık 2019 tarihinde mahkeme emriyle zanlı T.Ş.’nin evinde mahkeme emriyle yapılan aramada ikametgâhının yatak odasında şilte altında 400 miligram ağırlığında ve öğütücü üzerinde 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirildiğini mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.