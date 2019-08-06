Evinde 1 gram uyuşturucu çıktı

Hamitköy'de evinde yapılan aramada tasarrufunda 1 gram uyuşturucu madde bulunan zanlı O.T.V.Y. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili polis memuru Mehmet Sevinç, 05.08.2019 tarihinde Narkotik ekibi tarafından zanlı O.T.V.Y.’nin huzurunda Hamitköy'de evinde yapılan aramada tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Sevinç, zanlının konu maddeyi 3.08.2019 tarihinde Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 3 gram olarak aldığını ve bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini anlattı. Sevinç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.