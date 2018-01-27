Evin içindeki eşyaları ateşe verdiler...

Mağusa’da Hasan Sarıkale’ye ait olan ancak içerisinde kimsenin kalmadığı Sakarya bölgesindeki evin içindeki eşyalar kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından yakılarak kundaklandı. İngiltere’de yaşayan Hasan Sarıkale’ye ait olan ve içerisinde kimsenin kalmadığı eve dün 00:00-09:00 saatleri arasında kimliği meçhul kişi veya kişiler girdi. İçeriye giren kimliği meçhul kişi veya kişiler yatak odalarındaki toplam 4 adet şilte, salonda bulunan tekli koltuk, masa ve mutfaktaki yemek masası üzerine muhtemelen yanıcı madde dökerek ateşe vermek suretiyle kundakladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu 4 adet şilte kısmen, 1 tekli koltuk tamamen, 2 adet masa ve örtüleri kısmen yandı. Ayrıca çıkan yangın sonucu 2 adet klima iç ünitesi ile tüm evin iç cephe ile boyaları ısı ve dumandan dolayı zarar gördü. Polis kundaklama ile ilgili olarak soruşturma başlattı.