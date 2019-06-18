'Evi tadil etme' tartışması gereksiz büyüdü

Aralık ayında yaşanan sel felaketinde Ciklos’ta hayatını kaybeden 18 yaşındaki Gaye Soyutok’un annesi Mehtap Karataş: “EVKAF, tadilat isteyen evimizi bize yardım olsun diye yapacakken, Dekorkent San.Tic.Sti. araya girdi, her şeyi biz üstleniyoruz, bize bırakın dedi, 5 aydır oyalanıyoruz” şeklinde konuştu.

Karataş, Dekorkent San.Tic.Sti Deniz Korkmaz’ın bu vaatlerde bulunduğunu kaydetti, o günden beri eve dokunulmadığını, evin daha kötü hale geldiğini iddia etti.

Bahsi geçen şahıs Deniz Korkmaz ise, böyle bir sözün verildiğini doğrulayarak, “Hava şartlarından dolayı gecikme yaşandı, ancak bu süreçte bizi köyden birçok kişi, hatta yetkililer bile aradı, gönüllü yapacağımız iş, zoraki hale geldi, bu saatten sonra nasıl yardımda bulunalım?” dedi.

Deniz Korkmaz: “Hava şartlarından dolayı gecikme yaşandığını, beklenmesini istedik, ancak yapılan baskılarla, işin ‘hayrı’ kalmadı”

Dila ŞİMŞEK

Aralık ayında yaşanan sel felaketinde Ciklos’ta hayatını kaybeden 18 yaşındaki Gaye Soyutok’un annesi Mehtap Karataş, “EVKAF’ın, tadilat gerektiren evlerini yapılandırma teklifinde bulunduğunu, ancak sonrasında Dekorkent’in projeyi gönüllü olarak üstleneceğini söyleyip bunu gerçekleştirmediğini” iddia etti.

Karataş, kendilerine evini boşaltılıp, tadilat için teslim edilmesi söylendiğini, bunun üzerine annesinin yanına taşınarak bekleyişe girdiğini anlattı. Sonrasında ise beş aydan fazladır tadilata başlanmadığını açıklayan Karataş, mağduriyetini dile getirdi. Karataş’ın bahsini ettiği, Dekorkent San.Tic.Sti. Deniz Korkmaz ise, tadilat sözünün doğru olduğunu belirtti, “Hava şartları iyi olmadığı için çalışmalara başlayamadık. Bu işi zaten gönüllü olarak yapıyoruz. Ancak söz verdiğimiz günden beri, muhtar, Belediye Başkanı, herkes bizi arayıp, ‘hani evi ne zaman yapıyorsunuz’ diye baskı yapıyor. Artık iyiliğin bir anlamı da kalmadı” diye konuştu.

Karataş, “5 aydan fazladır annemin yanında, bir evde 10 kişi olarak yaşıyoruz. Evin dolaplarını kapılarını söküp, çalışma başlattılar, sonra ise bir taş bile yerinden oynamadı. Aylardır mağduruz, benim acım bana yeterken, bir de evimden oldum” dedi.

Öte yandan Korkmaz, Karataş ile bayramdan birkaç hafta sonra tadilata başlanacağı şeklinde görüştüğünü, ancak ‘buna fırsat kalmadan’ tartışmaların başlatıldığını ve bunun basına yansıdığını söyledi. İki taraf da, birbirlerine karşı yasal işlem başlatacaklarını kaydetti.

Karataş, “Bana, kızım için özel bir oda yapacaklarını, onun resimlerini koyacaklarını söylediler. Ben zaten tadilat falan istemedim, benim buhran halimden çıkabilmem için, yakınlarım beni ikna etti, dil döktü. ‘Bunu bizim için yap’ dediler, belki moral olur diye…” konuştu.

Dekorkent San.Tic.Sti.’den Deniz Korkmaz:

“Böyle olacağını bilsek, tadilata girişmez, maddi destek sağlardık”

“5 ay öncesinde, gönüllü olarak, vakıflar ve zeytin ağacı yardımlaşma derneği ile, bu ailenin evinin tadilatını üstlendik, elimizden geleni yapacağız dedik. O günden beri, muhtar, Belediye Başkanı, ailenin yakınları ve köyden birkaç kişi aradı ne zaman başlayacağız diye. Biz de, yağışların dinmesini beklemelerini söyledik, lütfen zaman tanıyın dedik. Bayramdan sonrası için sözleştik, ancak buna fırsat bile kalmadı. Artık iyilik yapmanın bir anlamı da kalmadı. Keşke tadilat sözü vereceğimize, maddi yardım sağlasaydık”