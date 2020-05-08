“Evi kumarhane yaptılar”

Girne Cürümleri Önleme Şubesi dün akşam 20:30 sıralarında Bellaspais’da gerçekleştirdiği operasyon sonucu bir evde kumar oynandığını tespit etti.

11 kişinin para karşılığı ve parayı temsil eden fişlerle, krupiyer eşliğinde Teksas Holdem diye bilinen kumar oyununu oynadıkları sırada suçüstü yapıldığı kaydedildi. Tutuklanan 11 kişinin Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.