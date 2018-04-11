EVET KADINLAR…

Neriman CAHİT

Evde kalmayı çok seviyorum.

Bazen okumak – yazmak bana zevk verse de, bunları yapmadan, çoğu kez, eski zamanlara gidip, o günleri bir bir anımsamak… Yorgun değilsem, bunları – ya da bazı duygu ya da tanıklıkları – kaleme almak… Ama bunları – artık – pek yapamıyorum… Çünkü,

Toplumsal kirlenme / siyasal yozlaşma o denli arttı ve artıyor ki…

Bunları sık sık düşünüyor… Düşüncelerim ise, kadınların üzerinde yoğunlaşıyor…

Feministçe mi?..

Değil… Kesinlikle değil…

Neredeyse, ‘SEVGİYİ’ unutmuş / unutturulmuş bir düzende, sevgiyi yaşatmanın çarelerini ararken… Varılan düşüncelerden biri…

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Ben, kesinlikle inanıyorum ki: “Bütün kadınlar iyi, bütün erkekler kötüdür” diye bir genelleme yapılmaz… Erkeklerin, toplumlara egemen olmalarını sağlayan: “Güç, şiddet ve acımasızlık” kadınlarda da görülebiliyor… Ve, kadınlar da sırasında, ‘baskı şiddet ve acımasızlıktan yana’ olabiliyor…

SORU ŞU…

Düşman bellediği kimselerin ölümü karşısında bile: “Herkesin anası var” diye üzüntü duyma yüceliğine nasıl ulaşılacak?

Kim taşıyacak bizi oralara? Kim yaşatacak karşılıksız sevgiyi?..

Erkekler değil de kadınlar mı?

… EVET… ERKEKLER DEĞİL DE KADINLAR… (isterseniz ‘kadınlar yerine ANALAR’ diyelim…)

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Evet, kadınların üstünlüğü buradan geliyor…

Ana olabilmelerinden… Analık duygusunun… yani (karşılıksız sevgiyi’ yaşayabilmelerinden…

Biliyoruz, ‘Anamalcı Düzen’ karşılıksız sevgi diye bir şey tanımıyor, her şeyde olduğu gibi… Sevgiyi ise, ‘çıkar’ çerçevesinde üretiyor…

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Eski kültürlerde görülen: Kendini, bütünün bir parçası sayma, birlikte yaşama ve birlikte çalışma… Ortak bir geçmişten gelmenin bilinciyle ortak bir geleceğe yönelmenin özlemi yok şimdilerin insanında…

Anamalcı düzenin insanı, kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olan bir birey… çıkarcılığı aşabilen tek alan: “Ana-baba ve çocuklardan oluşan küçücük bir aile ortamı…

Bu alan dışında, her yerde çıkarlarını kollaması, emeğini satmaktan – başkalarının emeğini sömürmeye kadar her alışverişte uyanık olması gerekiyor…

Düzen dayatıyor ona bunu… Yoksa ayakta kalamaz. Çıkarcılıktan en çok uzaklaşılan aile ortamlarında bile birtakım ince hesaplar yapılmadığını kimse söyleyemez…

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Ortak kaygılarla dayanışma içinde yaşayan bireyleri düşünelim… Karşılıksız sevgiyi acaba, ‘sınıfsal ilişkilerde’ bulabilir miyiz?

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Çıkar ilişkileri çerçevesinde üretilen sevgi, ister istemez yüzeyde kalan bir sevgidir…

Derinliği, güvenirliği, dolayısıyla gücü, yönlendiriciliği olmayan bir sevgi… İnsanlardaki ‘sevgi gereksinimine’ anamalcı düzen, ancak, böyle karşılık verebiliyor… Bu, bir aldatmacadır…

Neredeyse, sevgiyi öldürmek için örgütlendiği söylenebilecek bir düzende… ‘yüzeysel sevgiyle’ üstü örtülüp yok edilen, ‘gerçek Sevgi’… Başka bir deyişle: “Karşılıksız Sevgi” nasıl yaşatılacak, nasıl geleceğe taşınabilecek?..

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Kanımca, anamalcı düzenin, çıkarcılığa ezdirmediği bir tek, “karşılıksız sevgi” kaynağı kaldı:

ANALAR…

Onlar, her zaman olduğu gibi, bugün de, çocuklarını hiçbir karşılık beklemeden seviyor, analık duygusuyla yüceliyor, kendilerini aşıp: “Herkesin anası var” diyebiliyorlar…

Sağa – sola çekmeden, bu konu üzerinde düşünmenizi öyle çok istiyorum ki…

SEVGİYLE…

ESKİ BİR TAPINAK YAZISI