Evet… Bu Kız Çok İyi! “BILLIE EILISH”

Ersin Kaşif

İlk şarkısı ‘Ocean Eyes’ yayınlandığından beri Billie Eilish müzik dünyasında gerçek anlamda fırtınalar estiriyor. Yayınladığı her yeni şarkıyla ve canlı performanslarıyla müzikseverleri bir kez daha büyülemeyi başaran genç sanatçı, bugün uzun süredir beklenen ve Universal Music etiketiyle yayınlanan yeni albümü “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” ile karşınızda!

“WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” albümünü dijital platformlar üzerinden satın almak ve dinlemek için: https://UMGTurkey.lnk.to/billie-eilish-wwafawdwg işte adres.



YENİ ALBÜMÜ İÇİN BILLIE EILISH ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Bury a friend şarkısını yaptığımızda bir anda bütün albüm kafamda oluştu. O andan beri tüm görsellerin nasıl olacağını ve nasıl algılanmasını istediğimi biliyordum. Bu şarkı albüme ilham kaynağı oldu. ‘Bury a friend’ şarkısında yatağımın altındaki canavarın perspektifinden görüyoruz. Kendinizi o hisse soktuğunuzda canavarın ne yaptığını ve hissettiğini anlayabiliyorsunuz. Ve itiraf etmeliyim ki o canavar benim. Çünkü kendimin en büyük düşmanıyım. Sizin yatağınızın altındaki canavar da olabilirim.”

Yeni albümü; “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” albümündeki şarkıların tamamı 17 yaşındaki Billie Eilish ve erkek kardeşi Finneas tarafından ailelerinin Los Angeles’taki evlerinde yazıldı ve kaydedildi. Albümü Finneas’in yatak odasında kaydeden ikili 2018 yılının büyük kısmını turnede şarkılar yazarak geçirdiler. Müzik piyasasının bilinen tüm formüllerinin dışında yaratılan bu albümü mutlaka dinleyin.

Billie Eilish’i tanıyalım:

Tam adı Billie Eilish Pirate Baird O’Connell’dır. 18 Aralık 2001 yılında Los Angeles’ta dünyaya gelmiştir. Ünlü, müzisyen ve oyuncu olan bir ailenin içinde büyümüştür. Anne ve babası hem aktris hem müzisyen hem de senarist Maggie Baird ve Patrick O’Connell. İrlanda ve İskoçya kökenli olduğu bilinmektedir. Billie Eilish eğitimini evde almayı tercih etti ve sekiz yaşındayken Los Angeles’taki bir çocuk korusunda yer aldı. Yeni nesil şarkıcılardan ve artık o çok ünlü.