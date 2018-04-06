Meltem SONAY

Hükümet, Üst Kademe Yöneticileri’nin atanmasında yeni müşavir yaratılmaması adına hazırladığı ‘Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdi.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülecek Yasa Tasarısı, üst kademe yöneticisi olarak görev yapan ve daha önce müşavir statüsü kazanmayan üst kademe yöneticilerinin görevlerinden alınmaları halinde, üst kademe yöneticisi olarak atanmadan önce bulundukları kadrolarda görevlendirilebilmelerini amaçlıyor.

Yasa değişikliği ile bu değişiklik yasası yürürlüğe girdiği tarihten sonra üst kademe yöneticisi olarak atanacak olan kamu görevlilerinin, görevlerinden alınmaları halinde atanmadan önce bulundukları kadrolarda, o kadroların maaşı ile görevlendirilebilmeleri sağlanacak.

Mevcut yasaya göre üst kademe yöneticiliği görevinden alınıp sadece Devlet Başkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıklarda görevlendirilebilen ‘MÜŞAVİRLER’, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından üst kademe yöneticiliğine atanmadan önce bulundukları kadrolara görevden alındıkları tarih itibarıyla geri döndürülebilecekler.

Sendika temsilcilerinin de katıldığı Teknik kuruldan geçen yasa tasarsısı, komitede son şeklini alacak.

Hükümet, Üst Kademe Yöneticileri’nin atanmasında yeni müşavir yaratılmaması adına hazırladığı Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdi.

Görevden alınanlar müşavir olmayacak, eski kadrolarına dönecek…

Şu anda hali hazırda üst kademe yöneticisi olarak çalışan ama görevden alınmadığı için Müşavir statüsü kazanmamış kişiler için yapılan düzenlemeye göre bu kişiler görevden alınmaları halinde müşavir statüsü kazanmayacaklar.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından üst kademe yöneticiliğine atanmadan önce bulundukları kadrolara görevden alındıkları tarih itibarıyla geri döndürülecekler.

İlgili kadronun dolu olması halinde ise bu kişiler, görevden alındıkları tarih itibarıyla, üst kademe yöneticiliğine atanmadan önce bulundukları kadrolara kadro fazlası olarak atanacaklar.

Hali hazırda üst kademe yöneticisi olarak çalışan ama görevden alınmadığı için Müşavir statüsü kazanmamış kişiler için Barem 17B…

Şu anda hali hazırda üst kademe yöneticisi olarak çalışan ama görevden alınmadığı için Müşavir statüsü kazanmamış kişilerin maaşları için de yasada bir düzenleme öngörülüyor.

Buna göre, üst kademe yöneticiliği görevinden alınarak önceki kadrolarına geri döndürülen veya atanan kişilerden, üst kademe yöneticiliği görevine atanmadan önce bulundukları kadronun baremi en az 17B olanlar, atandıkları kadronun baremine bakılmaksızın üst kademe yöneticiliğinde bulundukları kadronun maaşını almaya devam edecekler.

Üst kademe yöneticiliği görevine atanmadan önce bulundukları kadronun baremi 17B’nin altında olan kişilerin maaşları ise Barem 17B’ye göre düzenlenecek.

Bu düzenleme yapılırken barem 17B’nin en yakın kademesi uygulanacak.

Üst kademe yöneticisi olarak görev yapılan her hizmet yılına karşılık bir kademe ilerlemesi verilecek.

Bu değişiklik yasası yürürlüğe girdiği tarihten sonra üst kademe yöneticisi olarak atanacak olan kamu görevlileri, görevlerinden alınmaları halinde atanmadan önce bulundukları kadrolarda, o kadroların maaşı ile görevlendirilebilecek…

Bu yasadan sonra atanan, eski maaşla eski kadroya dönecek…

Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üst kademe yöneticiliği görevine atanan kişiler ise, görevden alınmaları halinde müşavir statüsü kazanmayacaklar.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından üst kademe yöneticiliğine atanmadan önce bulundukları kadrolara görevden alındıkları tarih itibarıyla geri dönecekler ve üst kademe yöneticiliği görevine atanmadan önce bulundukları kadronun maaşını almaya devam edecekler.

Üst kademeden üst kademeye ise aynen devam…

Üst kademe yöneticiliğinden alınarak üst kademe yöneticiliğine atanmadan önce bulundukları kadrolara geri döndürülen veya atanan kişiler, üst kademe yöneticiliği görevine atanmadan önce bulundukları kadronun maaşını almaya devam edecekler.

Üst kademe yöneticisi olarak görev yaptıkları her hizmet yılına karşılık bir kademe ilerlemesi verilecek.

1985 önce kamuya girenler ve önceden ‘Müşavir’ olanlar için hak…

Yasa Tasarısı’nda kamu görevine, 7 Mayıs 1985 tarihinden önce atananlar için de ‘Geçici düzenleme’ bulunuyor…

Geçici Madde’ye göre, kamu görevine, 7 Mayıs 1985 tarihinden önce atananlar, üst kademe yöneticiliği görevine atanıp bu görevden alınmaları halinde, Müşavir statüsü kazanacaklar.

Yasa Tasarısı, bundan önce üst kademe yöneticiliğine atanmış ve yine bu tarihten önce görevden alınarak müşavir statüsü kazanmış kişileri kapsamıyor…

Yasa, Müşavir statüsü kazanmış kişilerin, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten sonra yeniden üst kademe yöneticiliğine atanarak görevden alınmaları halinde, de müşavir haklarını kaybetmeyeceklerine dair düzenleme içeriyor.