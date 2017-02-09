“Evdeki tek konu bu maç”

Halit DAĞ

K-Pet Süper Lig'in 18. haftasında Yenicami ile Türk Ocağı arasında oynanacak karşılaşma öncesi birbirilerine karşı mücadele edecek olan Adil Uçar, Muhammet Uçar ve Halil Uçar kardeşler YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Üç oyuncu da maça galibiyet için çıkacaklarını belirtirken, üç kardeş olarak sahada yer almalarının çok farklı bir duygu olduğunu ve bunun gurur verici olduğunu söyledi. Uçar kardeşler ayrıca rakip oldukları maçlar öncesinde evdeki tek konunun futbol olduğunu söyledi.

Adil Uçar: “Her zamanki gibi galibiyet için sahada olacağız”

Uzun yıllardır Yenicami forması giyen Adil Uçar, maç öncesinde yaptığı açıklamada sahada galibiyet için oynayan bir Yenicami’nin olacağını vurguladı. Adil, “Türk Ocağı açık futbol oynuyor, Lefkoşa’ya puan veya puanlar için gelecekler. Bu bizim için avantaj çünkü genelde rakipler bize karşı kapalı savunma anlayışı ile çıkıyor ve gol kilidini açana kadar sıkıntı yaşıyoruz.”dedi.

“Maç haftası evde sadece bu olay konuşulur”

Kendi takımında Halil Uçar’ın rakip takımda da Muhammed Uçar’ın olmasını değerlendiren Adil, “Kardeşler olarak birbirimize karşı oynamak güzel ve gurur verici. Hak edenin kazanacağı sakatlıksız bir karşılaşma dilerim.”dedi. Adil Uçar, rakip oldukları maçlarda maç haftasında evde sadece o maçın konuşulduğunu vurgulayarak, maç ile ilgili tahminlerin yapıldığını söyledi. Adil ayrıca, “Annem de sohbete katıldığı zaman sahada birbirimize karşı dikkatli olmamızı ve eve sağlam bir şekilde gelmemizi söyler.”diye konuştu.

Muhammed Uçar: “Maça beraberlik için gitmiyoruz”

Kardeşlerin ortancası Türk Ocağı futbolcusu Muhammed Uçar ise bu maçta iki kardeşine karşı mücadele edecek. Muhammed, Yenicami maçına beraberlik için gitmediklerini ve galip gelmek istediklerini ifade ederek, maça tam kadro hazırlandıklarını ve tek amaçlarının galibiyet olduğunu belirtti. Rakiplerinin nasıl oynadığını bildiklerini kaydeden Muhammed, “Adil’in de dediği gibi maça savunma anlayışıyla çıkmayacağız. Seyirciye keyif veren bir futbol oynayıp, az hata yapmaya çalışacağız.”dedi.

“Kardeşler olarak sahada yer almak anlatılmaz yaşanır”

Muhammed Uçar, daha önce Halil Uçar ile Hamitköy’de forma giydikleri dönemde Adil Uçar’a karşı oynadıklarını belirterek, “Bu defa Halil ile Adil bana karşı oynayacak. Sahada kardeşlerimle rakip olmak çok farklı bir duygu. Kısacası anlatılmaz ve yaşanır diyorum.”diye konuştu.

Halil Uçar: “11 puan önde olmak bizi rahatlatmıyor”

Kardeşler arasında en küçük durumdaki Yenicami futbolcusu Halil Uçar da ikinci devrede sakatlığından dolayı henüz forma giyemediğini ancak sakatlığını tamamen atlattığını kaydetti. Hocasının görev vermesi halinde bu karşılaşmada kardeşine karşı mücadele etmek istediğini kaydeden Halil Uçar, “Yenicami olarak en yakın rakibimizin 11 puan önünde olmak bizi rahatlatmıyor. Lig uzun bir maraton, Türk Ocağı maçını da kazanarak yolumuza devam etme amacındayız.”diye konuştu.

“Kılına bile zarar gelmesini istemediğiniz kardeşiniz…”

Sahada üç kardeşin bir arada yer almasının farklı bir duygu olduğunun altını çizen Halil Uçar, “Sonuçta kardeşiniz ile rakipsiniz ve profesyonel olarak bakmak ve sahada elinizden gelenin en iyisini yapmak durumundasınız. En basiti ikili mücadelelerde pozisyon gereği de olsa kardeşinize müdahale ediyorsunuz ve kılına bile zarar gelmesini istemediğiniz kardeşiniz sizin darbenizle yerde acı içinde kıvranabiliyor.”dedi.