Evdeki eşyalar yandı

Girne’de elektrikli, Çamlıca’da odun sobasından çıkan yangında çeşitli ev eşyaları yandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün sabah Girne’de Ndesanzim Wobin Patient’in kaldığı ikametgahın yatak odasında bulunan çubuklu elektrik sobasının yatak örtüsüne temas etmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, 1 kişilik şilte, çubuklu elektrik sobası, ahşap yatak, perde ve 2 kişilik koltuk ile 3 kişilik koltuk tamamen yanarak hasar gördü.

Çamlıca’da ise, Emete Timuroğlu’na ait garaj içerisinde, muhtemelen odun sobasında bulunan közlerin garaj içerisine dökülüp etrafa sıçraması sonucu çıkan yangında 1 adet bozuk buzdolabı, 1 adet odun motoru, 1 adet çöp bidonu ve muhtelif eski ev eşyaları yandı. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.