Evde yapılabilen Covid-19 testine onay

Covid-19 salgınına karşı test kapasitesini arttırmayı amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sektör birbiri ardına teşhis amaçlı yeni test kitleri geliştiriyor. Son olarak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Covid-19 hastalığına yol açan yeni tip koronavirüsün salya örneği ile tespit edilmesini sağlayan yeni ev testi kitlerine onay verdi.

Satış bedeli 150 dolar (yaklaşık bin Türk Lirası) olarak belirlenen testlerin uygulanabilmesi için doktor reçetesi gerekiyor.

Evde uygulanabilen teşhis testleri sayesinde kişinin test merkezlerine gitmesine gerek kalmıyor ve böylece hastalık taşıması halinde bulaştırma riski en aza indirilmiş oluyor. Bu sayede sağlık çalışanları korunurken, kişisel koruyucu malzeme kullanımına olan talebin azaltılmasına da katkı sağlıyor.

Rutgers Clinical Genomics Laboratuvarı tarafından geliştirilen test ile kişinin ağzından ve boğazından aldığı tükürük örneği yine bu laboratuvara gönderiliyor. Sonuçların 48 ila 72 saat içinde alınması bekleniyor. Laboratuvarın bu şekilde günde 10 bin test yapma kapasitesinin olduğunu belirtiliyor.

FDA, bugüne kadar test kitlerine onay verme konusunda ağır davranırken, son dönemde acil kullanım yetkisiyle onay verdiği kit sayısı artmaya başladı. FDA daha önce nisan ayında yine evde yapılabilen, ancak salya yerine burundan alınan örnekle gerçekleştirilen başka bir test türüne onay vermişti.

Evde yapılabilen test kitleri İngiltere'de de kullanımda

İngiltere'de mayıs ayı başından bu yana ev kiti ile koronavirüs testi yapılabiliyor. Kişinin koronavirüs taşıyıp taşımadığını gösteren bu testlerde hem salya hem de burundan örnek alınıyor.

Ancak ev kiti yalnızca test olma kriterlerine uyan kişilere, kapasite dahilinde gönderiliyor.

Halen Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanları, huzur ve bakım evleri sakinleri ve çalışanlarının yanı sıra koronavirüs belirtileri gösteren 65 yaşındaki kişiler ya da bazı sektör çalışanları ile bu sayılan gruplardaki kişilerle aynı evde yaşayan semptomatik kişiler için test imkanı sunuluyor.

Kaynak: Euronews