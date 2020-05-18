Evde uyuşturucu üretimi yapan zanlılara 4 gün tutukluluk

Karşıyaka’da narkotik ekiplerinin tespit ettiği uyuşturucu serasına dönüştürülen ev ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.M. ve S.A. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı, zanlı M.M.’nin 15 Mayıs’ta PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından üzerinde yapılan aramada kokain ve hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis ekibinin zanlının evinde yaptığı aramada ise 107 kök hintkeneviri, 28 kök hintkeneviri bitkisi, 34 kök, bitki ziraati için ışık, havalandırma ve araç gereçlerin bulunduğunu anlattı. Yapılan soruşturma sonrası zanlın, S.A. ile bağlantısının tespit edilerek tutuklandığını ifade eden polis, S.A.’nın evinde yapılan aramada ise kokain ile hassas terazi bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru Ahmet Bayram soruşturmanın henüz tamamlanmadığını alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, alınan emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.