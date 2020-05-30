Evde uyuşturucu ile bulunan zanlılara 3 gün tutukluluk

Çatalköy'de uyuşturucu madde alma, verme ve tasaruf meselesi ile ilgili tutuklanan zanlılar E.K., İ.E. ve E.T. bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Döşenci mahkemeye olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 29 Mayıs 2020 tarihinde, saat 10.50 sıralarında Çatalköy'de zanlı E.K.’un evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılmak üzere içeriye girildiğinde zanlılar E.K. ve evde misafir olarak bulunan İ.E.’nin ellerinde tuttuğu sigara izmaritlerini, klozete attıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis yapılan aramada yaklaşık 101 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, yatak kenarına sıkıştırılmış yaklaşık 1 gram uyuşturucu madde ve tuvalet klozeti içerisine atılmış içerisinde Sentetik Cannabinoid türü 9 adet sarma sigara izmariti bulunduğunu kaydetti. Uyuşturucuların emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis tutuklanan zanlı E.K.’un sorgusunda zanlı E.T.’dan 4 gram olarak aldığını itiraf etmesiyle onun da tutuklandığını dile getirdi. Başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı E.T. suçsuz olduğunu söyledi. Zanlı İ.E. ise zanlı E.K.'a yemek götürmek için o eve gittiğini ve uyuşturucu ile alakası olmadığını mahkemeye aktardı. Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir.