Evde ‘seri üretim’

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinin Karşıyaka’da 50 yaşındaki zanlı M.M.’nin üzerini arayıp 2 gram kokain ve hintkeneviri bulmasıyla, evinde ekili 169 kök hintkeneviri buldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şahsın üzerinde uyuşturucu bulunması sonrası evinde arama yapıldı, saksılar içerisine ekili 169 kök hintkeneviri bitkileri ile bitkilerin ziraatinde kullanılan ışık, havalandırma sistemi ve muhtelif araç gereç ile yaklaşık yarım kilo ağırlığında hintkeneviri yaprakları, yaklaşık 1 gr ağırlığında kokain ve bir hassas terazi tespit edildi.

Polis ürünleri emare olarak alırken, yürütülen soruşturmada meselede bağlantısı olduğu tespit edilen 62 yaşında S.A.’nın evinde yapılan aramada ise bir miktar kokain toz madde ile hassas terazi bulunduğunu ifade edildi.

Söz konusu şahıslar tutuklandı, soruşturma ise sürüyor.

Zanlılar mahkemeye çıkarıldı: İlk etapta 2 gün tutukluluk…

Polis memuru Ahmet Bayram mahkemeye bulguları aktardı. Bayram, 15 Mayıs’ta Narkotik ekibinin Girne Karşıyaka’da M.M.’nin üzerini aradığını, 2 gram kokain ile hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Ekibin zanlı M.M.’nin evini mahkeme emri ile araması sonrası, hintkeneviri bitkileri, kokain, ışık ve havalandırma sistemi tespit edildiğini ifade etti. Yapılan soruşturma sonrası zanlı S.A.’nın olayla bağlantısının tespit edildiğini de ekledi.

Polis Bayram, zanlı M.M.’nin evinde 107 saksıda ekili kök hintkeneviri, ziraat için kullanılan ışık ve havalandırma sistemi, boyları daha uzun 28 kök hintkeneviri daha bulunduğunu anlattı. 27 saksıda ve 7 tohum çimlendirmede kullanılan keçede toplam 34 hintkeneviri daha tespit edildiğini kaydetti.

Polis ayrıca evde yaklaşık yarım kilo ağırlığında hintkeneviri bitki yaprakları, bir adet hassas terazi ve bitkilerin ziraatında kullanılan araç gereç ve gübre olduğunu da mahkemeye aktardı. Bunların yanı sıra, 1 gram kokain de bulunduğunu belirtti. Zanlı S.A.’nın evinde yapılan aramada ise uyuşturucu kalıntısı ve hassas terazi tespit edildi.

Polis memuru Ahmet Bayram soruşturmanın yeni olduğunu, alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)