“Ev Yapımı” Girne'de sahne alıyor

Mask-Kara Tiyatrosu’nun “Ev Yapımı” adlı oyunu yarın akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahneleniyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyun Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda saat 20.00’de tiyatro severlerle buluşuyor.

Oyun, Cumartesi Anneleri’nin kayıp çocuklarını, kadın cinayetlerini, emekçi kadının sömürüsünü ve tüm bunlara sessiz kalmaktan duyulan utancı hikâye ediyor.

Oyun, korku, panik ve acı halleri eğlenceli başlayan, gerçekle yüzleştikleri an acıya dönüşen günümüz insanının trajedisini anlatıyor.

Şenay Tanrıvermiş’in yazdığı, Hülya Karakaş’ın yönettiği yönetmen yardımcılığını Eylül Başoğlu, Rojda Karakuş’un yaptığı oyunun, sahne ve kostüm tasarımları ise Filiz Tarlabaşı’na ait.

Usta oyunculardan, Ebru Üstüntaş, Makbule Meyzinoğlu, Hülya Karakaş, Ayşenur Nuhoğlu ve Mert İşcan’nın rol aldığı oyunun Genel Sanat yönetmenliğini Nurhan Uslu üstlendi.

Bilet ve bilgi için; Girne Belediyesi Danışma Masası, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefon aranabilecek.