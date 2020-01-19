Değirmenlik’te, odun sobasına dökülen yanıcı maddenin neden olduğu ev yangınında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın bugün saat 10.00 sıralarında, Değirmenlik'te, Okul Yolu Sokak’ta bulunan Cemile Yakışıklı'ya ait evde çıktı.

Nazım Yakışıklı, salondaki odun sobasına yanıcı madde dökmeye çalıştığı sırada alevler dışarı sıçradı. Salondaki eşyaların ve odanın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Nazım Yakışıklı ve Cemile Yakışıklı’nın yüzlerinde ve ellerinde yanıklar oluştu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen Nazım ve Cemile Yakışıklı taburcu edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.