'Ev ve para vaadinde bulundu’

Girne’de iş insanı Bulut Akacan'ın ‘kan parası’ talebi ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılar S.U, M.F.U ve L.U dün yeniden Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Dünkü mahkemede ‘tehdit’ iddiası ile tutuklanan zanlıların ifadeleri konuşuldu.

Polise gönüllü ifade veren zanlılar, Bulut Akacan’ın kendilerinden aile bağlarının olduğu darp meselesinden ‘davalı’ Zeki Asımoğlu ile görüşmelerini ve Asımoğlu’nun şikayetini geri çekmesini sağlamalarını istediklerini, bunun için de kendilerine ev ve para verme vaadinde bulunduğunu savundu.

Zanlılar teminata bağlandı.

‘1 milyon Sterlin kan parası’ iddiası

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis, zanlıların 27 Haziran’da meydana gelen “Şiddet Tehdidi” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından methaldar olduklarını belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı.

Polis, saat 13.20 sıralarında zanlılar S.U ve M. F.U’nun Girne’de İnönü Caddesi üzerinde bulunan müşteki Bulut Akacan’a ait işyerine gittiklerini ve zanlıların yaptıkları görüşme esnasında ona hitaben “Bizi Zeki Bey ve ağabeyim gönderdi. Bize 1 milyon Sterlin kan parası ödeyeceksin, ya da biz senin kanını akıtacağız. Seni öldüreceğiz” diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını kaydetti.

Polis, akabinde Akacan’ın Girne Polis Müdürlüğü’nü arayarak şikâyette bulunması üzerine, zanlılar S.U ve M.F.U’nun aleyhine derdest emri temin ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı L.U’ya ise telefoniyen ulaşarak şubeye celp ettiklerini kaydetti.

Zanlılar M.F.U ve S.U’nun Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını ve zanlı L.U’nun da açık ifadesini temin ettiklerini aktaran polis, L.U’nun vermiş olduğu ifadesinde kardeşlerini kendisinin müştekinin işyerine yollamadığı yönünde beyanda bulunduğunu aktardı. Polis yapılan geniş çaplı soruşturma neticesinde, her üç zanlı ile müştekinin ortak bir tanıdıkları aracılığıyla zanlı L.U’nun istemi doğrultusunda, Akacan’ın işyerinde zanlılar S.U ve M.F.U görüşmesinin sağlandığını ifade etti.

Suçlamaları kabul etmediler: Tehdit etmedik, bir şey talep etmedik

Polis, zanlıların da ifadelerine suçlamaları kabul etmediklerini, müştekiden herhangi bir şey talep etmediklerini, tehdit etmediklerini söylediklerini aktardı.

Mahkemede, gönüllü ifade veren zanlıların, Bulut Akacan’ın, aile bağları olan Zeki Asımoğlu ile görüşmeleri ve Asımoğlu’nun şikayetini geri çekmesini sağlamaları için kendilerine ev ve para verme vaadinde bulunduğunu savundukları ifade edildi.

Zanlıların durumdan rahatsız oldukları için ağabeyleri L.U’nun yönlendirmesiyle ve kendi istekleri doğrultusunda Bulut Akacan’ın işyerine görüşmeye gittiklerini ve görüşme esnasında Akacan’ın kendilerine, aleyhindeki şikâyetin geri çekilmesi için yine vaatlerde bulunduğunu öne sürdüklerini kaydeden polis, tahkikatın henüz tamamlanmadığını, ancak zanlıların etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, her zanlı için bir kefilin 50 bin TL kefalet senedine imza atmasına, zanlıların 5 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.