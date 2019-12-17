CTP milletvekili Doğuş Derya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğunu kaydetti.

Derya, yabancı iş gücünün güvencesi ve örgütlenme alanı olmadan çalıştığını, yurt dışından gelen ve ev işlerinde çalıştırılanlar yabancılar için uluslararası sözleşmelerin de uygulanmadığını belirtti.

Sektörel toplu sözleşme ile iş barışının sağlanabileceğini kaydeden Derya, özel sektör çalışanlarının göz önünde bulundurulması, sendikalaşma çabasına girilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda konuşan Derya, demokrasi meselesi olan bu konuda büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Derya, “Şiddeti önlemek istiyorsak ev içindeki eşitsizliği ve adaletsizliği kaldırmalıyız. Devlet, çocuk, hasta, yaşlı ve engelli bakımını kadınların görevi gibi görüyor, kadınların emeğine el koyuyor” dedi.

Kurumsal hizmetlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Derya, bedava kreş ve yaşlı bakım evlerinin gerekliliğine işaret etti

“Ekonomik yaşamı ve istihdamı politikalarını planlamalıyız” diyen Doğuş Derya, iş gücü piyasası içinde kadınların maruz kaldığı ayrımcılıklara değindi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi konusunda konuşan Derya, bu daireye istihdamlar konusunda Kamu Hizmeti Komisyonu’nun tutumunu eleştirdi.

Derya, “Bu toplumun çok iyi yetişmiş insanları var, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yüzyıllardır verilen bir mücadele olduğunun da farkındadırlar ama devlet buna alan açmıyor” dedi.

Birçok konuda çalıştay düzenlenirken Toplumsal Cinsiyet Eşitliliği konusunda çalıştay düzenlenemediğini belirten Derya, “Çünkü bunu öncelikli bir alan olarak görmüyoruz” dedi.

Derya, yasada öngörüldüğü gibi çalıştayın yapılmasını ve Danışma İzleme Konseyi’nin oluşturulmasını istedi.

TOCED Yasası kapsamında öngörülen, hayata geçirilen ve geçirilemeyen uygulamalara değinen CTP milletvekili Doğuş Derya, “Yasa ciddiye alınmıyor” değerlendirmesinde de bulundu.

Derya, devletin sığınma evi açması gerektiğini de belirterek, “Cinsiyet odak noktalarının aktive edilmesi, şiddete müdahale birimlerinin çalışması, koordinasyonu için daireye müdür atanmasına gerek yok. Bunları Çalışma Bakanlığı sağlayabilir” şeklinde konuştu.