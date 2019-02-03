

Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde kerpiç bir ev tümüyle çöktü, evde yaşayanlar canını son anda kurtardı, bir dram yaşandı. Surlariçi'ndeki tahribata bir yenisi eklenirken, İtfaiye olaya müdahale etti.



Anibal Restoran'ın arka sokağındaki çökme, başkentte korkulu anlar yaşanmasına sebep oldu. Bir ev tamamen çökerken, bitişikteki evde de tehlike oluştu.



Söz konusu evde yaşayan Dilek Barani ve oğlu Şakir Barani, dehşet anlarını YENİDÜZEN'le paylaşırken, ev çökmeye başladıktan sonra camları kırtarak sokağa fırladığını ve canlarını kurtardıklarını anlattı.

| DETAYLAR yine gazeteniz YENİDÜZEN'de |