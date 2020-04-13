Ev arkadaşını temizlik için bıçakladı

Mağusa’da ev arkadaşını temizlik yüzünden bıçaklayan zanlı İ.E. tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, zanlının yaralama suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 9 Nisan’da, saat 23.30’de, Mağusa'da, mutfak temizliği konusunda çıkan tartışma sonrasında, 31.5 cm uzunluğunda, 19.5 cm kalınlığında olan Stainless Steel bıçağı, ev arkadaşı H.O.’nun sağ baldır kısmı, sağ ayak üstü ve kuyruk sokumu üstüne saplayarak yaraladığını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.