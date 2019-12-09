Ev arkadaşını sırtından yaraladı

Mağusa’da O.M.E (E-29) ev arkadaşı Charles Chıjıoke Akanamadu’yu ev kirası tartışması yüzünden bıçakla sırtından yaraladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gerçekleşen olayda, O.M.E ev arkadaşı Charles Chıjıoke Akanamadu’yu kira ödeme konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde, tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ arka sırt kısmından ciddi şekilde yaraladı.

Akanamadu, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste kontrol altına alındı. Zanlı O.M.E tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU…

Lefkoşa’da dün T.Ş’nin (E-23) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU…

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan dün KKTC’ye giriş yapan K.Z’nin (E-60) kullanımında bulunan araçta, polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, 30 kilo pirinç, 8 şişe soya sosu, 4 koli acı sos, 1 adet satır ve 4 paket peynir bulunarak emare olarak alındı. K.Z hakkında yasal işlem başlatıldı.

KANUNSUZ AVLANMA…

Yiğitler’de dün Y.A (E-40) ve A.S’nin (E-25) ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.