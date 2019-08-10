Ev arkadaşından çaldı, kumarda harcadı

Girne’de, birlikte kaldığı ev arkadaşına ait toplam 3,100 TL ve 200 USD nakit parayı çaldığı öne sürülen zanlı M.C.Ç. tutuklanarak, bugün sabah mahkemede yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının “İkametgâhtan Sirkat” suçundan methaldar olduğuna belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı. Zanlının Girne’de önceki akşam, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde ev arkadaşı olan müştekiye ait toplam 3,100 TL ve 200 USD nakit parayı çaldığının tespit edildiğini kaydeden Kardeşler, zanlının ertesi gün derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Kardeşler, zanlının sirkat ettiği paraları tespit etmenin mümkün olmadığını ve bu bağlamda soruşturmanın halen devam ettiğini kaydederek, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde davaya konu suçu işlediğini itiraf ettiğini ve parayı kumarhanede harcadığını söyledi. Alınan ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ve tahkikatın henüz tamamlanmadığını ifade eden polis, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır, zanlının ilk etapta poliste 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.