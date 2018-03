EURO'YA GEÇİŞ PLANI

Hükümet ekonomi için bazı tedbirler düşünüyormuş. Başbakan Tufan Erhürman dövizin yükselişine karşı sınırlı da olsa bazı önlemlerin mümkün olduğunu söyledi.

Türk Lirası ne zaman değer kaybetse başımızı duvarlara vururuz.

Tedbir konusunda ekonomistler üç aşağı beş yukarı 'çaresizlik'ten başka bir şeyi tarif etmezler.

Vatandaşa 'Döviz borçlanmayın' gibi mantıklı ama gereksiz tavsiyeler yapılır.

Bir de ufak tefek birkaç öneri gelir gündeme, o kadar.

Devlet bazı harç ve resimleri indirsin, dövize endeksli olanları TL cinsine çevirsin, falan...

* * *

Kıbrıs'ın kuzeyinde Türk Lirası kaynaklı kaç 'batış' oldu bugüne dek, sayısını hatırlayan var mı?

Dövizin freni her patladığında binlerce, on binlerce insan fakirleşmeye devam ediyor.

Savaşın getirdiği yıkımın ardından bankadaki Kıbrıs Liralarının bir gecede 36 TL'ye endekslenmesi travmasını yaşayan Kıbrıslı Türklerin para konusunda hiç yüzü gülmedi.

Türkiye'deki istikrarsızlığın sonuçları buraya hep misliyle yansıdı.

Zira Türkiye ekonomisi KKTC ekonomisi gibi değil. Döviz yükseldiği zaman Türkiye'deki insan da etkilenir bundan, ama Kıbrıs’ın kuzeyinde her türlü borç ve kirası Sterlin olan insanlar kadar değil.

* * *

Ankara'da oturanlara bunu izah etmek kolay değil.

Türkiye'nin buradaki görevlileri, yani Büyükelçi ve Yardım Heyeti bilir mi peki 'iki resim arasındaki fark'ı?

Görmek isterlerse, evet.

Ancak istekli olduklarını sanmıyorum.

Belki de yanılıyorum.

Bunu test edebiliriz pekala.

Tam da şimdi.

Hükümet 'Euro'ya geçiş planı' hazırlayıp TC yetkililerinin önüne koysun.

Ve görelim.

* * *

Kimseden 'Euro'ya geçemeyiz, çünkü' ile başlayan mazeret cümleleri duymak istemiyorum.

Mazeret bulmak kolaydır. Zor olan cesur işlere imza atmak.

Yıllar önce, Turgut Özal daha Başbakan iken bu yönde Ankara'da hazırlıklar yapıldığı biliniyor. O dönemde Euro yoktu daha. 'İstikrarlı para birimi'ne geçiş konuşuluyordu.

Dereden çok su aktı bugüne dek ve şartlar çok daha uygun bence.

"Bizim Merkez Bankamız Euro basmaz ki" mi dediniz?

Zaten TL de basmıyor!

Boş verin mazereti...

Konu sadece şu: Eurozone'a girmek için irademiz var mı, yok mu?

Başka türlü sorayım: TLzone'dan çıkmaya cesaretimiz var mı, yok mu?

Yoksa eğer, TL ile batmaya devam...