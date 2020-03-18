Eurovision şarkı yarışması iptal edildi

Eurovision 2020 şarkı yarışması da coronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Coronavirüs sebebiyle dünya üzerindeki çok sayıda spor, kültür organizasyonları iptallerine bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda bir iptal kararı de Eurovision 2020 şarkı yarışması için alındı.

Eurovision'un resmi sayfasından yapılan açıklamada, 12-16 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılması planlanan yarışmanın Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında yapılmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, Eurovision'un 2021'de kaldığı yerden devam etmesinin planlandığı da bildirildi.