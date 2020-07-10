Eurostat: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin nüfusu 1 Ocak 2020’de 888 bin oldu”

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi, Eurostat’ın Dünya Nüfus Günü’nden (11 Temmuz) bir gün önce yayımladığı verilere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin nüfusu 2019’da 875,900 kişi iken 1 Ocak 2020’de 513,7 artış kaydederek (AB’nin toplamının %0,2’si) 888.000’e yükseldi.

Avrupa Birliği’nin (AB) nüfusu da 1 Ocak 2020’de, 1 Ocak 2019’da 28 üye ülkedeki 513 milyon 500 bin kişiyle karşılaştırıldığında %12,8 düşerek 447 milyon 700 bin kişi oldu.

AB üyesi ülkeler arasında Almanya’nın nüfusu 83 milyon 200 bin olurken onu 67 milyon 100 bin ile Fransa, 60 milyon 200 bin ile İtalya, 47 milyon 300 bin ile İspanya ve 38 milyon ile Polonya izledi.

Yunanistan’ın nüfusu da 2019’da 10 milyon 724 bin 600 iken 1 Ocak 2020’de %1,4 düşerek 10 milyon 709 bin 700’e geriledi.