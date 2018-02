"Ette zam değil, dengesiz satış var"

Ayşe GÜLER

‘Et fiyatlarının’ zamlandığı iddia edildi, piyasa hareketlendi, üretici birlikleri serbest piyasa nedeniyle ortaya çıkan ‘dengesiz satıştan’ isyan etti.

Aralık ayında %11’e denk gelen, 5 TL’lik artışın ardından yeniden zammın gündeme gelmesi, üretici birliklerinin tepkisine neden oldu.

Üretici birlikleri et fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidilmediğini, artış yapılmadığını söyleyerek, ortaya atılan iddialarla ithal etin önünün açılmaya çalışıldığını savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan birlik başkanları fiyatlardaki zamlardan çok, piyasadaki serbest piyasa koşulları nedeniyle ortaya çıkan ‘düzensiz satış’ rakamlarından dert yandı, önlem alınmasını istedi.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Orhan Güvenlier, ‘zam’ haberlerinin gündeme gelmesini ‘ithal etin önünün açılması’ olarak değerlendirdi, kuzu fiyatları üzerinden bazı tüccarların rant sağlamaya çalışıldığını, ülkede ‘etkin üretim’ politikasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise et fiyatlarında düzenlemeye gidilmediğini belirtti, ‘Dünden bugüne zam yok, dengesiz satış var. Bu dengesizlikler bizim dışımızda gelişiyor’ dedi.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Kasaplar Birliği Halil Akbıçak’a ise ulaşılamadı.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Orhan Güvenlier:

İthal etin önünü açmaya çalışıyorlar

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Orhan Güvenlier, et fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme olmadığını, artış yapılmadığını kaydetti.

Şu anda etin 19 TL’ye satıldığını kaydeden Güvenlier, artış olduğuna dair iddialarla ithal etin yolunun açılmaya çalışıldığını savundu.

Güvenlier, geçtiğimiz yıldan ödenmesi gereken Doğrudan Gelir Desteği ile birlikte 4 aylık süt ödemelerinin de halen yapılmadığını dile getirerek, üreticilerin zor durumda olduğunu kaydetti.

Kuzu fiyatları üzerinden bazı tüccarların rant sağlamaya çalışmasının doğru olmadığını söyleyen Güvenlier, ülkede ‘etkin üretim’ politikasına ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.

Güvenlier, şu anda ülkede 3 bin 500 küçükbaş hayvan üreticisinin olduğunu, sektördeki hayvan sayısının ise 240 bin ila 250 bin arasında değiştiğini kaydederek, 2 yıl içerisinde bu sayının 300-350 bine yükselmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

Kimin, hangi fiyata et sattığı belli değil

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da et fiyatlarında düzenlemeye gidilmediğini belirtti, ‘Dünden bugüne zam yok, dengesiz satış var. Bu dengesizlikler bizim dışımızda gelişiyor’ dedi.

Naimoğulları, serbest piyasa koşullarında kimin, hangi fiyata et satışı yaptığının belli olmadığından da yakınarak, bu durumun önüne geçilebilmesi için kooperatif ve üretici birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini, marketlerdeki et satışının yasaklanmasının şart olduğunu savundu.

Şu anda kasaplarda 40 TL ila 48 TL arasında olan kuzu eti fiyatlarının, marketlerde 55 TL ila 60 TL’ye ulaştığını söyleyen Naimoğulları, etin direk olarak üreticiden tüketiciye ulaşabileceği sistemin hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

Naimoğulları, böylelikle her yerde satılan etin fiyatının aynı olacağını belirtti.

“Üretim azaldıkça canlı hayvan fiyatları yükselecek”

Üretimin azalmasıyla canlı hayvan fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Naimoğulları, piyasada ülkeye yetecek kadar küçükbaş hayvan üretimi olmadığını vurguladı.

Naimoğulları, et fiyatlarına yönelik 2018 yılı içerisinde dönem dönem sıkıntı yaşanabileceğine de değinerek, buna bağlı olarak üretim maliyetlerinin ucuzlaması gerektiğini söyledi.

“ Şu anda zam yok. Ama her halükarda bugün birçok şeyi bahane ederek et fiyatlarını yükseltebilirler” diyen Naimoğulları, “Marketler, et satışlarıyla ilgili yüzde 30 kar koyuyor, kasaplar da ayni şekil yüzde 30 kar koyuyor. Her kasap kendine göre fiyat düzenlemesi yapıyor. İthal etin önü açılmak isteniyor.” dedi.

Fiyatlar…

Hem canlı hayvan hem de et fiyatlarına yönelik bilgi veren Naimoğulları, şu anda dananın (canlı hayvan) fiyatının 12-13 TL arasında değiştiğini, ineğin canlı hayvan fiyatının da 9 TL olduğunu belirtti.

Naimoğulları, şöyle konuştu: “Canlı kuzu fiyatı18 ila 20 TL arasında değişiyor. Yine aynı şekilde oğlak fiyatı 16-17 TL. Et fiyatlarında ise kuzu eti 48 TL’ye de var, 55 TL’ye de. Dana etinin kilosu ise 45 TL İla 55 TL arasında değişiyor. Tek bir fiyat yok, esas sıkıntı budur. Aslında et fiyatları hem dana hem de kuzu eti fiyatları da 45 TL ila 60 TL arasında değişiyor.”