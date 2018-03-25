Etkinliğin geliri Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlandı

Kuzey Kıbrıs Inner Wheel Kulubü'nün üstlendiği Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen yemekte Les Ambassadeurs Hotel ev sahipliği yaptı.

Katılımcıların hoşça vakit geçirdiği ve gelirinin Lösemili Çocuklar Vakfı’na verileceği organizasyonda vakıf başkanı Nermin Anıl, Otel Yönetim Kurulu Başkanı Özge Falyalı’ya desteklerinden dolayı plaketini vererek, teşekkürlerini iletti.

Konuşmacı olarak organizasyona katılan yazar Solmaz Kamuran ise katılımcılara kitaplarını imzaladı.

Otel Genel Müdürü Can Özer ise; bu tür sosyal sorumluluk projelerinin arkasında durduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.