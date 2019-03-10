Etiyopya yolcu uçağı düştü

Etiyopya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti AddisAbaba'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirildi.

Uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.