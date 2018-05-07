Meltem SONAY

Saat:13:20

YYK Üyeleri atandı



Genel Kurul, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu’nu da görüştü.

Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği için gerekli nitelikleri taşıdıklarını oybirliğiyle kararlaştırılan UBP Grubunca aday gösterilen Olgun Üstün, Şefik Aşçıoğulları, Emir Hüseyin Ersoy ve Yasemin Tanpınar, CTP Grubunca aday gösterilen Direnç Civa, Mert Özdağ ve HP Grubunca aday gösterilen Kemal Akkan Batman ve Ayşen Kumser Kansay oybirliği ile atandı.

Meclis Genel Kurulu bugünkü birleşimini tamamladı.

Saat: 13:10

Bakan Özyiğit:

“Dome Hotel’in bir sendikaya ve çalışanlara verilmesi doğrudur, sonuna kadar arkasındayız”

Dome Hotel Genel Kurul’da gündem oldu. UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın Meclis Kürsüsü’ne taşıması ile konuşulan konuda, Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit söz aldı, orada özelleştirmeye karşı doğru bir iş yapıldığını vurguladı.

Cemal Özyiğit “Dome Hotel’in bir sendikaya ve çalışanlara verilmesi doğrudur, sonuna kadar bunun arkasındayız” dedi.

Saat: 13:00

Lara Beach Sayıştay Raporu da görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesinin “Vakıflar İdaresinin, Lara beach Diye Bilinen, Kumsal, Plaj Ve Çevre Arazilerinin Turistik Yatırım Amaçlı Olarak 30 Yıl Süre İle Kiralanmasına İlişkin Çıkılan İhale Hakkında Sayıştay Denetim Raporu (s.r.no:52/1/2005)”na ilişkin raporunu da görüştü.

Komite Raporu’nda Sayıştay Başkanlığının sunmuş olduğu Denetim Raporunda belirtilen tüzüğün aynı yıl içerisinde yürürlüğe girdiği ve ihalenin de iptal edilerek sıkıntının giderildiği bilgisini aldığını Genel Kurul’un bilgi ve değerlendirmesine sundu.

SAAT: 12:25

ETİ Sayıştay Raporu Genel Kurul’da!..

‘Usulsüz işlem var,

Cezai suç yok’

Genel Kurul, Sayıştay Komitesi’nin ETİ (Endüstri, Ticaret ve İşletmecilik) Ltd Şirketi’nin 1992, 1993, 1994 ve 1995 Yıllarına Ait Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin ve Vakıflar İdaresi’nin Lara Beach Diye Bilinen Kumsal Plaj ve Çevre Arazilerinin Turistik Yatırım Amaçlı olarak 30 Yıl Süre ile Kiralanmasına İlişkin Çıkılan İhale Hakkında Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin raporları da ele aldı.

Sayıştay Komitesi Başkanı Faiz Sucoğlu, komitenin, Sayıştay Denetim Raporuna ilişkin Raporu’nu Genel Kurul’a sundu.

Komite; Denetim Raporunun üzerinden geçen 22 yıllık sürede, söz konusu Şirketin 2013 yılında tasfiye edilmesi kararlaştırılarak çalışanlarının 24/2012 Sayılı Özelleştirme Yasası kapsamında Devlete aktarıldığını ve 22 Ocak 2015 tarihinde de 39/14 Nolu Mahkeme Kararıyla tasfiye edildiğini de göz önünde bulundurarak konu Denetim Raporu ile ilgili herhangi bir işlem bulunmadığına karar verdi.

Hukuk Dairesi’nin belirtilen hususlarla ilgili verdiği hukuki görüşünde; Denetim Raporunda yer alan konuların tamamen usulsüz işlemlerle ilgili olduğunu ve cezai bir suç oluşturmadığını, bu nedenle dosyanın daha ileriye götürülmediğini belirttiği de komitenin raporunda yer aldı.

Sayıştay’ın Denetim Raporu’nda yer alan bulgular dikkat çekti:

Yurt dışına yapılan seyahatlerle ilgili Yönetim Kurulu kararlarının yurt dışından dönüş sonrasında üretildi;

Ticari ve Mali İşler Yönetmenliğine göre kredili satışların azami vadesinin bir ayı aşmaması gerekirken, bazı kredili satışların 40-45 güne kadar uzatıldı;

Satın alımlarda, alımların, direkt üretici firmalardan yapılması, bu firmalarla acentelik ve yetkili satıcılık gibi bağlantılar kurulması ve bu bağlantıların Genel Müdürün onayıyla protokollerle sağlamlaştırılması Ticari ve Mali İşler Yönetmeliğinde öngörülmüş olmasına rağmen, ikinci el firmalar ile önemli miktarlarda alış veriş yapıldığı ve birçoğu ile yalnızca yazışma yapılıp mukayese yapılmadı;

Gerekli araştırmalar yapılmadan siparişler verilip stokların şişirilmiş olduğu, bunun da sermayenin uzun müddet bağlı kalmasına yol açtı;

İlaç ambarında 66,689,023.-TL değerinde fazlalığa karşılık, 127,151,113.-TL değerinde eksik ilaç bulundu;

Yönetim Kurulu kararı üretilmeden, faaliyet programında yer verilmeden, şirket bütçesinde tahsisat olmadan, ihaleye çıkılmadan bilgisayar alımına gidilerek, sözleşmede öngörülen rakamların üzerinde ödeme yapıldığı; söz konusu farkın ise sözleşme dışı alınan malzemeden kaynaklanmış olduğu, aynı şirketle kablolama ile ilgili yapılan anlaşmanın ihaleye çıkılmadan yapıldı;

Personele yapılan kredili araba satışlarında farklı uygulamalar yapıldı, (bazı personelden faiz alınırken, bazılarından alınmadığı gibi);

Ticari ve Mali İşler Yönetmenliğine uyulmadan, ihaleye çıkılmadan, faaliyet programında yer verilmeden ve şirket bütçesinde tahsisatı olmadan garaj inşa edildiği ve garaja malzeme alındı.

SAAT: 12:08

Genel Kurul’un şu sıralar devam eden toplantısında, Lefkoşa Kazasına Bağlı Alayköy’de Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı Koçan No.802 (Yeni) Pafta No: S30.C06.A.4, Köy İçi Ada/Blok:161 Parsel: 10’da Kain 301.00 m2 Alandaki Arazi İçerisinde Bulunan Emlakın İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı görüşüldü. İvediliği olmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki birleşime bırakıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.45’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nda önce UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un gündeme getirmesi ile Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller konuşuldu.

Başbakan Erhürman: “2 rutin protokol imzaladım”

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye ile Nisan ayında iki tane yıllık protokol imzaladığını açıkladı, birinin kredi kullanımına, diğerinin ise hibelerin kullanımına ilişkin protokol olduğunu belirtti.

Protokol imzalanmasını hükümet değişimi ile ilgili olmadığını belirten Erhürman, protokollerin aktarılacak para ile ilgili olduğunun altını çizdi.

Bunların rutin protokoller olduğunu da vurgulayan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın açıklamaları üzerine konunun gündeme geldiğini, ‘rutin bir iş’ olduğu için açıklama ihtiyacı hissetmediğini kaydetti.

Bunların açıklanmasına gerek de olmadığı görüşünü belirten Başbakan Erhürman, bundan önceki dönemde Hüseyin Özgürgün’ün de bu protokolleri imzaladığını aktardı.

Reform Destek Ödeneği’nde 960 milyon TL’lik kaynak bulunduğunu da belirten Erhürman, yapabilecekleri reformları sıralayacaklarını ve 2018 içerisinde bu kaynaktan yararlanma fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Başbakan Tufan Erhürman, 2016-18 Yapısal Dönüşüm Programı’nın 2018 sonunda biteceğini belirtti.

2016-18 Yapısal Dönüşüm Programı kitapçığında her yıl yıllık protokol imzalanacağının yer aldığını söyleyen Erhürman, nisan ayında imzaladığı protokolün bir yıllık protokol olduğunu, imzanın hükümet değiştiğinden ötürü atılmadığını kaydetti.

Erhürman, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün de başbakanlığı döneminde iki kez bu imzayı attığını vurguladı.

Metinlerin içinde yeni taahhütler olmadığını, aktarılacak para miktarının anlatıldığını söyleyen Erhürman, Resmi Gazete’de de bu metnin yayımlanacağını ifade etti.

Erhürman, “Bunlar rutin protokoldür. Bunları ben imzaladım. Bize aktarılacak paranın serbest kalması için yapılması gereken bir prosedür ve rutin olduğu için açıklama ihtiyacı hissetmedim” dedi.

Erhürman, reform destek ödeneğinin 960 milyon TL olduğunu, yılsonuna kadar yapılacak reformlar kadar bu desteğin kullanılabileceğini belirtti.

Yerel yönetimler ve kamu reformunun 2018 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleri olduğunu söyleyen Erhürman, bu reformları tamamlayarak ayrılacak bütçeyi kullanmayı istediklerini kaydetti.

