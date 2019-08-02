Et, kuzeyde 75 TL, güneyde 50 TL

Sebze meyvede kuzeyden alışveriş cazip, ette güney… Kabağın kilosu kuzeyde yaklaşık 3 TL iken bu rakam güneyde 10 TL’yi aşıyor, buna karşın Kıbrıs’ın kuzeyinde 75 TL’den başlayıp 90 TL’ye yaklaşan pirzola fiyatları, güneyde 50 TL civarında.

Fehime ALASYA

Kuzeydeki manav reyonlarındaki fiyat artışına karşın, güneyde birçok üründe indirime gidildi, buna rağmen manav reyonları güneye göre daha ucuz kalırken, et reyonları güneydeki cazibesini hala koruyor.

Bu haftaki Alışveriş Sepeti’nde Kıbrıs’ın kuzeyindeki sebze meyve fiyatlarının neredeyse tümünde artış yaşanırken, güneyde üç kalem dışında tüm ürünlerde indirime gidildi.

Kuzeydeki manav reyonlarındaki fiyat artışına karşın, güneyde birçok üründe indirime gidildi.

Kuzeyde fiyatı düşen tek ürün kiraz ve babutsa olurken, güneyde fiyatı artan ürünler sadece domates, üzüm ve kaysı oldu.

Kuzey ile güney arasındaki meyve sebze farkına bakıldığı zaman birçok sebze fiyatının kuzeyde cazip olduğu bir kez daha görülürken, buna karşın ette yine güney ucuz kaldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 75 TL’den başlayıp 90 TL’ye yaklaşan pirzola fiyatları, güneyde 50 TL civarında. Kuzeydeki kıyma ücretleri ise 55 TL’den başlarken, güneyde bu rakam 40 TL dolaylarında.

Kuzeyde babutsa ve kiraz fiyatları geriledi

Bu haftaki Alışveriş Sepeti’nde Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatların neredeyse tümünde artış yaşanırken, sadece kiraz ve babutsa fiyatlarında indirime gidildi.

Geçtiğimiz hafta 24,95 TL olan ve neredeyse sezona başladığı fiyatına geri dönen kirazın kilosu bu hafta 21,95 TL’ye gerilerken, geçtiğimiz hafta reyonlarda baş gösteren babautsanın ayıklanmış 10’arlı paketi bu hafta 11,95 TL’den 9,95 TL’ye geriledi.

Domates ve karpuzdan şaşırtan çıkış

Kuzeyde fiyatı çıkan 9 üründen en büyük şoku domates yaşattı. Haftalardır tarladaki üreticilerin dert yandığı domates, bu hafta değer kazandı.

Geçtiğimiz hafta 99 kuruş olan domatesin kilosu bu hafta 3,60 TL olurken, kuzeyde en büyük fiyat değişikliği taze börülcede yaşandı. Börülce 15 TL’den 19,95 TL’ye çıktı.

Fiyat artışıyla şaşırtan bir diğer ürün ise karpuz oldu. piyasaya çıkışından itibaren fiyatı gerileyen karpuz, domates gibi üreticilerin her seferinde kar oranından yakındığı bir üründü. Geçtiğimiz hafta 75 kuruşa dek düşen, bazı marketlerde 30 kuruşlara gerileyen karpuzun kilosu bu hafta 1,25 TL’den satışta idi.

Börülcede 10 TL’lik düşüş

Kuzeydeki manav reyonlarındaki fiyat artışına karşın, güneyde birçok üründe indirime gidildi.

Bu hafta Kıbrıs’ın güneyinde fiyatı çıkan ürünler arasında sadece domates, üzüm ve kaysı yer aldı. En büyük yükselişi ise 6 TL ile sultani üzüm gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 12,40 TL olan sultani üzüm bu hafta 18,14 TL’ye çıktı.

Üç üründeki fiyat artışına karşın sekiz üründe fiyatlar düştü. Kabak, bal kabağı, taze börülce, limon, bamya, çiçek lahanası, kavun ve babutsada fiyatlar gerilerken en büyük düşüş 10 TL ile taze börülcede oldu. Börülce, 31,48 TL’den 21,21 TL’ye geriledi.

Kuzey-güney ‘tazelik’ farkı

Kuzey ile güney arasındaki meyve sebze farkına bakıldığı zaman birçok sebze fiyatının kuzeyde cazip olduğu bir kez daha görülüyor.

Kabağın kilosu kuzeyde yaklaşık 3 TL iken bu rakam güneyde 10 TL’yi aşıyor, bunun yanında dolmalık biber, bamya, kereviz, havuç, avokado, pancar, prasa, kavun, şeftali, üzüm ve kirazda da fiyatlar kuzeyde daha cazip.

Euro farkı ve güneydeki fiyatların daha yüksek olmasına karşın ise patates, marul, kivi ve babutsa ücretleri güneyde daha düşük.

200 lira ile 6 yıl önce ne alabiliyorduk, bugün ne alabiliyoruz?

200 TL’nin 6 yıllık değişimi

Bir zamanlar vatandaşın bozdurmaya kıyamadığı 100 ve 200 TL’lik banknotlar, bugün neredeyse bozuk para oluyor… 2013 yılında 200 TL ile yapılan alışveriş sepetine giren ürünlerin neredeyse yarısı günümüze gelene dek eksildi. Yıllar geçtikçe TL eridi, sepete giren ürünler uçup gitti…

2013 yılının Ağustos ayında YENİDÜZEN’in yaptığı alışveriş sepetindeki fiyatlar ile içinde bulunduğumuz yılın fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman 200 TL ile yapılan alışverişte kırmızı ve beyaz et kilo kilo eksildi.

2013 yılında 200 TL ile; bazı sebze, meyve ve market ürünleri yanında 4 kilo tavuk eti, 5 kilo da kıyma alabiliyorken, bu alışveriş 2019’a geldiğimizde aynı sebze, meyve ve market ürünleri yanında sadece birer kilo et ve kıyma alınmasına imkan tanıyor.

2013 yılından 2019 yılına dek manav reyonlarında çok büyük uçurum fiyat farkları oluşmamasına karşın market ürünleri ve kasap reyonlarındaki farklar dudak uçuklattı…