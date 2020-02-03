TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, geçtiğimiz gün TÜK tarafından çalışma başlatıldığı açıklanan ‘et ithaline’ ilişkin Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ‘üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur’ sözlerini anımsattı.

Et kaçakçılığının alıp başını gittiğine işaret eden Angolemli, yakında süt kaçakçılığını da başlayacağı görüşünü belirtti. Et ve sütün insan hayatındaki önemine değinen Angolemli, bu sektörlerin desteklenmesi gerekliliğini de belirtti.

‘Renkli mazota’ neden geçilmediğini soran, yem fiyatlarına da değinen Angolemli, güneyle kıyaslamalar yaptı, adanın güneyinde fiyatların daha iyi olduğunu söyledi.

“Ne oldu da aniden et ithaline izin verdiniz” diye soran Angolemli, aslında üreticinin kalbine bıçağın sokulduğunu savundu.

“Demek ki memlekette denetim yok, güneyde sübvansiyonlarla, girdiler daha ucuz, kaçakçılık aldı başını gidiyor” diyen Angolemli, etin piyasa fiyatının 80 TL’yi aştığının da altını çizdi.

“Serbest piyasa diye diye tüketiciyi mahvettik” diyen Angolemli, piyasada fiyat denetimimin de yapılması gerekliliğine vurgu yaptı.

“Kocamış inek etini kıyma yaparlar, daha kıyması diye satarlar… İthal izni üretimimiz geleceği açısından çok önemlidir. Başka neyimiz var ki? Hayvancılığı çökertirseniz başka bir işsizlik sahası gelişecek” diyen Angolemli, Hükümeti bu kararı çok iyi düşünmeye davet etti.

Tarım Bakanı: “Denge bozuldu, yerine oturtmamız lazım”

Üretimin, hayvancının dostu olduklarını söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “bu ülkede öyle menfaat ilişkileri var ki birbirine girmiş, bunu bugün ne ben çözebilirim, ne de siz” dedi.

Bakan Oğuz, artan fiyatlar nedeniyle ithal kararı alınmak durumunda kalındığını belirtti.

“Ülkeye 55 TL’ye getirebilirse, ülkedeki canlı hayvanla aynı fiyata getirmiş oluruz, şartlar bize bunu getirdi. Hem üreticiyi, hem tüketiciyi düşünmemiz lazım” diyen Bakan Oğuz, donmuş et getirilmesine karşı olduklarını, bozulan ‘denge’ için ithal kararı alındığını ifade etti.

Kaçak gelen etlerin ‘gıda güvenliği’ olmadığını da belirten Bakan Oğuz, piyasadaki et fiyatlarındaki farklılıklar için ‘serbest piyasa’ya işaret etti.

Ülkedeki hayvancının zarar etmesini istemediklerini söyleyen Bakan Dursun Oğuz, müdahale etmek durumunda kaldıklarını belirtti.