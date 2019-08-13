Et hırsızlığı, uyuşturucu, izinsiz ikamet…

Ülke genelinde yapılan operasyon ve aramalarda Polis Basın Bülteni’ne yine birçok olay yansıdı...

3 bin TL nakit para çalındı

Dipkarpaz’da, Evangeliya Mikellis’e ait ikametgahta masa çekmecesi içerisinde muhafaza edilen toplam 3 bin TL nakit para çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 9 Ağustos’ta meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ö.(E-28) tutuklandı.

Market çalışanları etleri çalıp başkasına verdi

Öte yandan, 2019 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ayları içerisinde; Çatalköy’de faaliyet gösteren bir marketin kasap bölümünde çalışan O.V.(E-50) ve M.B.(E-29) çalıştıkları kasap reyonundan henüz tespit edilemeyen muhtelif miktardaki etleri çalarak, C.A.’ya (E-32) verdikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Edremit ve Mağusa’da uyuşturucu

Edremit’de N.O.D.’nin (E-24) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 50 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elle sarılmış 10 sigara izmariti bulundu.

Dün meydana gelen olayda uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Mağusa’da faaliyet gösteren bir market içerisinde F.A.O.(E-24) ve S.C.A.(K-22) tarafından marketin kasasında unutulan gözlük kılıfı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, içlerinde uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet foil bulundu.

Dün meydana gelen olayda bulunan maddelere emare olarak el konulurken, ayni gün bahse konu şahısların kaldığı yurt odasında yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

İzinsiz ikametten 1 tutuklu

Öte yandan, polisin Lefkoşa’da suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün gerçekleştirdiği denetimler sonucu ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı. Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.