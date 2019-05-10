Et fiyatları hareketlendi…

Fehime ALASYA

Bu haftaki Alışveriş Sepeti’ne yansıyan ürünlerde et fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekti. Lefkoşa’nın kuzeyinde uzun zamandan sonra bütün tavuğun kilosunda 74 kuruşluk artış yaşanırken, güneyde Paskalya indiriminde olan kuzu pirzola 1 Euro’luk artış ile 51,68 TL’ye yükseldi.

Uzun zamandan sonra Lefkoşa’nın kuzeyinde tavuk fiyatlarının kilosunda küçük bir artış yaşandı. Aylardır birim fiyatı 14,74 TL olan bütün tavuğun kilosu, bu hafta 74 kuruşluk artış ile 15,48 TL’ye yükseldi.

Güneyde ise kırmızı ette olan Paskalya indirimi bu hafta sona erdi. İndirimde 45,93 TL olan kuzu pirzolanın kilosu 1 Euro artış göstererek 51,68 TL’ye çıktı.

Geçtiğimiz haftaki sebze fiyatlarındaki indirim, bu hafta hızını kesti, bazı sebzeler yükselişe geçti. Kıbrıs’ın kuzeyindeki manav reyonlarında birçok ürün fiyatlarını korurken, fiyatı düşen yeşillikler arasında özellikle sebzeler yer aldı.

Güneydeki markette ise dövizin seyrinden dolayı fiyatların tümünde hareketlilik yaşandı.

Patlıcandan büyük düşüş

Kuzeyde kabak, brokoli, bezelye, mantar, çiçek lahanası ve patlıcanın kilosunda bu hafta düşüş görülürken, bunlar arasında patlıcan başı çekti.

Geçtiğimiz hafta 7,50 TL olan patlıcan, bu hafta 2,55 TL’lik fiyat kaybıyla 4,95 TL olarak reyonlarda yer aldı.

Kividen 2,50 TL’lik artış

Fiyatı yükselen ürünler arasında ise kuru soğan, patates, domates, portakal, limon, kereviz, pancar ve kivi yer aldı.

Fiyatı yükselen ürünler arasında bu hafta kivi başı çekti. Geçen hafta 10,85 TL olan kivi, bu hafta 12,50 TL’ye çıktı.

Kivide görülen 2,50 TL’lik fiyat tırmanışını 2 TL ile portakal takip etti.

Portakal bu hafta 3,90 TL’den 4,95 TL’ye çıktı.

Asma yaprağı fiyatları düştü, fasulye çıktı

Kıbrıs’ın güneyinde bu hafta en büyük düşüşü 11,39 TL ile asma yaprağı başı çekti. Buna karşın salatalık, biber, taze bakla, avokado, çiçek lahanası, fasulye gibi meyve sebzelerde fiyatların da yükseldiği gözlemlendi. Asma yaprağının yanında patates, domates, muz, havuç, çiçek lahanası ve patlıcan yer aldı.