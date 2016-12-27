Et, bıçak, temmuz!

"Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki zamandır" derler.

Mont Pelerin'de bir "kopma" olmuştu!

Karanlık bir andı.

Yeniden ışıldadı umut.

* * *

Şimdi gözler Cenevre'de.

11 ve 12 Ocak'ta aslında!

İlk üç güne dair pek bir heyecan yok.

11 Ocak: Haritalar, Birleşmiş Milletler'e sunulacak.

12 Ocak: Garantörler masada buluşacak.

Peki "GARANTİLER" ya da "GÜVENLİK" için bir ön hazırlık var mı?

Yok!

Şunu anladım:

Et de bıçak da Erdoğan'ın elinde!

"Maalesef" mi dersiniz, "Bu aşamaya geldik, buna da şükür" mü bilemem!

* * *

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'yla buluştuk dün, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde.

Akıncı, seçildiği günden itibaren ekibiyle birlikte ciddi bir efor harcadı.

Kimi "eksiklikleri"ni gördük, eleştirdik; kimi anlar daha cesur bir liderlik bekledik ya da senelerin ezberini yıkıp atmasını istedik.

Doğru ya da yanlış olabiliriz.

Yine de görüyoruz ki Akıncı, Kıbrıs barışı için güçlü bir çalışma yürüttü, tüm toplumun hassasiyetlerine odaklandı.

* * *

Şimdi gözler 12 Ocak'ta olacak ve ciddi birkaç başlıkta!

En önemlisi elbette GÜVENLİK ve GARANTİLER!

Ancak "Toprak", "Mülkiyet", "Dönüşümlü Başkanlık", "Kararlara etkin katılım" da çözümün bileşenleri.

GARANTİLER işin finali

ERDOĞAN'ın elinde demiştik, et de bıçak da... AKINCI'nın kimi 'fikir egzersizleri' var, yine de...

• 1- Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye "garantiler"in devamını istiyor.

• 2- Bir tarafın güvenlik talebi, diğer tarafın tehdidi olmamalı.

• 3- GARANTİ sisteminin "noktasına virgülüne dokundurmayız" yaklaşımında değiliz.

• 4- Bir çırpıda "sıfır asker, sıfır garanti" de istenmemeli.

• 5- "15 yıllık bir geçiş sürecimiz olabilir"

• 6- "Korkularımız, işbirliğine engel olmamalı. Doğalgazın Türkiye üzerinden dağıldığını görelim... Türkiye'den gelen suyun, tüm adaya verildiğini görelim. Çözümün nasıl ilerlediğini yaşayalım"

• 7- "40 bin asker kalsın iddiasında değilim ancak bir kısım asker de kalmalıdır..."

• 8- "Federal devletin yaşaması ve garantisi için Türkiye'nin caydırıcı gücü önemlidir."

• 9- "İngiltere ya da Yunanistan garantör istemeyebilir ancak azınlıkta olan bizleriz."

• 10- "Bu ülkedeki 'GARANTİ' kavramını ilanihaye askerin gölgesinde görmüyorum ancak karşılıklı güvenin yerleşmesi için zamana ihtiyaç var."

• 11- "Seçeneklerden biri kuzeydeki kurucu devlete Türkiye'nin garantisidir..."

* * *

"Yaza doğru bir referandum" ön görüyor, Akıncı...

Ve ısrarla, "kurgulanmış" bir süreç yaşanmadığını, gücün Kıbrıslı toplumlarda olduğunu söylüyor.

Kim bilir, bu kez temmuz "birleştirir" belki!